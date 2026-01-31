ウェスティンホテル横浜の「いちご×リンツチョコレート アフタヌーンティー」を体験。最上階ラウンジで大人かわいいスイーツを
みなとみらいにあるラグジュアリーホテル「ウェスティンホテル横浜」。横浜の景色を望む最上階のロビーラウンジでは、3月8日（日）までの期間「恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート」を開催。
世界的チョコレートブランド・リンツのチョコレートを使用し、旬のいちごを主役にした可憐なスイーツ、この時期だけのシーズナルティーなど、こだわりが詰まったアフタヌーンティーを編集部が体験してきました。
◆地域に根ざしたラグジュアリーホテル・ウェスティンホテル横浜で過ごす、開放感に満ちたティータイム
横浜の景色を一望。アフタヌーンティーは、ホテル最上階のロビーラウンジで
みなとみらいに位置する「ウェスティンホテル横浜」最上階の23階にあるロビーラウンジへ。エレベーターを降りた瞬間、大きな窓から自然光が降り注ぐ、開放感あふれる空間が広がります。
冬のロビーラウンジは、天気のよい日には富士山が姿を見せることもあるそう。この日も、横浜の街並みの彼方にうっすらと富士山を望むことができました！ ゆったりと座れる1人がけソファの席に通していただき、まずはウエルカムドリンク「ジュエル フレーズ」を。
下からマンダリンシロップ、ストロベリーピューレ、リンツのホワイトチョコレートドリンクが美しい3層に。ホワイトチョコレートのコクがしっかり感じられ、全体を混ぜるとヨーグルトのような爽やかな味わいに変化するのも楽しいポイントです。
いちご×チョコレートの最強タッグ。「恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート」
そして、横浜らしい船の錨（いかり）をモチーフにした、オリジナルのティーセットでアフタヌーンティーが登場。今回のテーマは「恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート」。世界的なチョコレートブランド・リンツのチョコレートといちごをかけ合わせたスイーツ4種に、フレッシュストロベリー、いちごの「赤」をポイントカラーに取り入れたセイボリー5種がお目見え。
ウェスティンホテル横浜のエグゼクティブ・ペストリーシェフ、白山シェフのお話によると、リンツの4種のチョコレート――ホワイト、ミルク、スイート58％、ダーク72％――を、スイーツごとに配分を変えて使い分けているのが、今回のアフタヌーンティーならではのポイントなのだそう。それぞれのチョコレートがどんな表情を見せてくれるのか、食べ進める前から、自然と期待が膨らみます。
◆ウェスティンホテル横浜「恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート」を体験レポート
決め手は寒天。軽やかな口溶けに驚く、58％ショコラのパンナコッタ
まずは、白山シェフおすすめのスイーツをご紹介。1品目は「58％ショコラのパンナコッタ」。透明なガラスの器に盛り付けられ、いちご、ホイップクリーム、チョコレートの色合いが際立つ上品な佇まいです。
こちらのパンナコッタは、リンツのスイートチョコレート58％を使用。スプーンを入れると、ほとんど抵抗を感じることなくすっと沈み込みます。一般的なパンナコッタとは違い、ゼラチンではなく寒天で固められているのがシェフのこだわり。寒天とは思えない、なめらかな口あたりに驚きました。
ショコラのパンナコッタと聞くと濃厚そうなイメージを持ちますが、後味は意外なほど軽やか。ほどよい甘さのチョコレートとクリーム、いちごのフレッシュな味わいが見事に調和しています。アフタヌーンティーの序盤にも心地よく寄り添うスイーツでした。
紅茶とピスタチオが引き立て役。2種類のチョコレートを使用した、大人かわいいムース
白山シェフおすすめのスイーツ2品目は「ストロベリーと小田原紅茶ショコラムース」。こちらはミルクチョコレートとスイートチョコレートの2種類を使用しており、先ほどのパンナコッタと比べると、よりミルキーでチョコレートの甘さをしっかりと感じられます。
そこに重なるのが、小田原産の紅茶とピスタチオの香り。ピスタチオと紅茶はあくまで名脇役として、主役であるチョコレートの風味を引き立てており、三者の相性のよさが際立っていました。パリッとしたチョコレートの食感も心地よいアクセントに。
可憐にあしらわれた金箔やお花、船を思わせるフォルムも横浜らしく、食べ終わるのがもったいなく感じてしまうほど。大人かわいい魅力がぎゅっと詰まったムースでした。
写真上：ショコラとストロベリーマカロン／写真下：ストロベリームースとショコラサブレ
チョコといちごを存分に楽しむスイーツ2種。ダーク72％のマカロン、いちごの酸味が爽やかなムース
「ショコラとストロベリーマカロン（写真上）」は、ティーセットの中でもひときわ存在感を放っていた1品。リンツのダークチョコレート72％を使用しており、ひと口かじるとカカオの力強い苦味が感じられます。外側のさくっとした食感と、なめらかなガナッシュの口当たりが絶妙。濃厚なので、紅茶と一緒にゆっくりと味わうのがおすすめです。編集部が選んだ「ミックスベリーの和紅茶」とも相性抜群でした！
「ストロベリームース（写真下）」は、今回のスイーツの中で唯一チョコレートを使わず、いちごそのものの魅力をストレートに味わえる存在。まるでジュエリーのような、艶やかな見た目に心を奪われました。ふんわりと軽やかなムースは、いちごの芳醇な香りが口いっぱいに広がり、さっぱりといただけます。ショコラのスイーツが続く中で、いちごのほどよい酸味が爽やかなムースは、全体のバランスを考えた上で欠かせない1品だと感じました。
写真上：ベーコンのブランマンジェ／写真下：スモークサーモンのクレープロール
編集部おすすめ。甘さの合間にうれしい、食欲を刺激するセイボリー2種
セイボリーは、編集部が特に気に入った2品をご紹介。1品目は「ベーコンのブランマンジェ」。白くミニマルな見た目からは想像できないほど、しっかりとしたベーコンのうまみが感じられ、その意外性が楽しい1品です。トマトピューレとベーコンという鉄板の組み合わせで、“食事”としての満足感もUP。ピンクペッパーの爽やかな刺激が、甘くなった口の中をピリッと引き締めてくれます。
2品目は「スモークサーモンのクレープロール」。サーモンの塩味とスモーキーな香り、きのこの濃厚な味わいが食欲をそそる1品。しっとりと焼き上げたクレープでくるくると巻かれたフォルムは、見た目のかわいらしさはもちろんのこと、食べやすさも考えられています。甘いスイーツの合間に挟むことで、味覚が一度リセットされ、また自然とスイーツに手が伸びてしまいます。
スイーツとの一体感が高まる。スコーン2種とシーズナルティー
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは2種。リンツのチョコチップが練り込まれた「チョコレートチップと苺」は、フリーズドライにされたいちごのパウダーがかけられ、細部にまでシェフのこだわりが感じられる1品。「カカオニブとココア」は、見た目よりもずっと甘さ控えめで、カカオニブの食感とココアの豊かな香りが印象的でした。
ドリンクは「アート オブ ティー」の紅茶やコーヒーを中心に、100分制で飲み替え自由。編集部は、シーズナルティー「ミックスベリーの和紅茶」と「バニラベリートリュフ」をセレクト。「ミックスベリーの和紅茶」はショコラスイーツと一緒にいただくことで、よりいっそうスイーツの味わいが引き立つように感じられました。「バニラベリートリュフ」は、心が温まるようなバニラの香りが、まだまだ寒さの続く季節にぴったりの1杯です。
◆土日祝の予約限定で、特別なパルフェも登場
※土日祝限定の提供「苺のパルフェ ショコラとピスタチオ」
温かいソースをひんやり冷たいアイスにかけて。土日祝限定「苺のパルフェ ショコラとピスタチオ」
この日は、土日祝限定で提供される「苺のパルフェ ショコラとピスタチオ」もいただきました。
温められたピスタチオソースは素材の味が濃く、まるでピスタチオそのものを食べているような味わい。甘さ控えめのいちごアイス、ザクザクとしたショコラクッキーとの相性も抜群。ボリュームがありながらさっぱりと食べられ、このパルフェのために週末に訪れる価値があると感じるほどの逸品でした。予定が合えば、ぜひとも週末に足を運んでみてください！
ウェスティンホテル横浜の思いの先にある、こだわりが詰まったアフタヌーンティー
リンツチョコレートの個性を活かし、ホワイト、ミルク、スイート58％、ダーク72％の4種を巧みに使い分けられている点が、今回のアフタヌーンティー最大の魅力。チョコレートと聞くとずっしりと重たそうな印象がありますが、実際は驚くほど軽やか。チョコレートといちごがそれぞれ主張されていながらも、絶妙なバランスに仕上がっています。
スイーツのビジュアルもキュートになりすぎず、清楚さや上品さが感じられる点も、幅広い世代の方におすすめしたくなるポイント。また、神奈川食材を中心に“半径100km圏内”の食材を積極的に取り入れているという、ウェスティンホテル横浜の地産地消への取り組みがあってこそ、新鮮な素材を使った絶品スイーツ&セイボリーがいただけると知りました。
寒い季節に心を満たすチョコレート、春の訪れを感じるいちご、その両方の魅力が詰まった贅沢なアフタヌーンティー。ぜひ、大切な人を誘って、お出かけしてみては。
