¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ïº£µ¨¤â¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×Â¼¾å½¡Î´¡õ²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¡©µÈÅÄÀµ¾°¤Ïà¥¹¥¿¥á¥óÍî¤ÁáÍ½ÁÛ
¡¡£Í£Ì£Â¤Î£³£°µåÃÄ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀïÎÏÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢£Î£Ð£Â¤«¤é¤ÏÆüËÜÁª¼ê£³¿Í¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÍ½ÁÛ¡Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó£³¡¦£°¡×¤ò¸ø³«¡£Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡á¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤é¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÉÔÆ°¤Î¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¡£¥«¥Ö¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö£µÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ËÆþ¤ê¡¢½ÅÎÌÂÇÀþ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¤âÂÇÀÊ¤¬Â¿¤¯²ó¤ë£±ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÂçÃ«¤¬¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Ïº£µ¨¤â¼ê¤ò¾Æ¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£²Ç¯Áí³Û£³£´£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£µ£³²¯±ß¡Ë¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿Â¼¾å¤Ï¡Ö£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¡£¥Á¡¼¥à¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±£°£°ÇÔ°Ê¾å¤òµÊ¤¹¤ë»´¾õ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÂÇÀþ¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Ï»°ÎÝ¤¬àËÜ¿¦á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï°ìÎÝ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÅÏ¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Ö£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤À¡£µð¿Í¤Ç¤Ï£´ÈÖ¤¬Äê°ÌÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç£¶ÅÙ¤Î£³£°ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¶²ÉÝ¤Î²¼°ÌÂÇÀþ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¡¢´üÂÔ¤Î¿·¿Í¥í¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¡¢¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤éÍÎÏÁª¼ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë³ÆµåÃÄ¤ÎÊÔÀ®¤ÏºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£