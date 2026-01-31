映画『スーパーガール』で、ジェイソン・モモアが再びDCユニバースに戻ってくる。ザック・スナイダーが指揮した旧ユニバースでアクアマン役を演じたモモアは、ジェームズ・ガンによる新たなユニバースにおいて、“銀河の賞金稼ぎ”ロボ役を演じる。

コミックのロボは暴力と殺人をこよなく愛し、バイクで銀河を駆け回る“DC最凶”の賞金稼ぎ。少年時代に故郷の惑星ツァルニアを滅ぼし、“唯一の生き残り”となったアンチヒーローだ。先日公開された映像では、モモアが演じるパワフルな姿がお披露目されたが、今回の映画化でどのように描かれるのかはまだわからない。

モモアにとって、ロボ役は悲願の役柄。ガンに自ら猛アピールし、この役柄をつかみとったこともいる。米では、「ロボという役を初めて演じたとき、夢じゃないかと思いました」と語り、「僕の最初のシーンはかなりヤバいんです」と予告した。

「ファーストテイクで僕たちがやったことを、ほかの役者にできるとは思えません。話せるのが楽しみですよ、だって本当に難しかったから。僕は全力でやり遂げたし、今は本当にワクワクしています。」

旧DCユニバースとの比較を問われると、「まったくの別物です。役柄も違うから」と答えた。「『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』（2016）にはわずかなアイデアの段階で参加し、そのあと『ジャスティス・リーグ』をやった。その時点で、ザックがすべてを綿密に設計していたんです」

モモアは、新たにユニバースを統括するジェームズ・ガンを「ザックのやった仕事に匹敵する。彼らが築き上げているものや、その世界観は同じくらい素晴らしい」と賞賛。ふたりを「世界を創り上げられる最高の監督たち」と称えた。

現時点で『スーパーガール』以降の出番は未定だという。「僕が知っているのは、この作品のロボのことだけ。今後についてはわからないし、彼（ロボ）の単独作品が実現したらうれしいけど、どうなるのかは知りません。おそらく観客次第でしょう」と話した。「彼（ガン）には自分の構想があると思うけれど、僕は何も知らされていないんです」。

映画『スーパーガール』は2026年夏、日本公開。主演は新鋭ミリー・アルコック、監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2017）『クルエラ』（2021）のクレイグ・ギレスピー。

