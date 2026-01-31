米女子ゴルフツアーの今季開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ」２日目（３０日＝日本時間３１日、フロリダ州オーランドのレークノナＣ＝パー７２）、単独トップから出た畑岡奈紗（２７＝アビームコンサルティング）は３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算７アンダーで首位と１打差の３位だった。

過去２年間の優勝者しか参加できない今大会に日本勢は８人が出場する中、Ｖ争いを繰り広げる畑岡は「昨日よりはショットが良くなったかなと思っていたんですけど、パッティングが決め切れなかったのでスコアを思うように伸ばせなかったです。でも最後（１８番パー４）決めてアンダーにできたのはすごく大きかったかなと思います」と振り返った。

３日目は強風と寒波が予想される悪天候となることには「多分、１番手以上は変わってくると思いますし、ティーショットも距離が出ないのでセカンドも距離が残ると思うので、うまくアジャストできれば。パー５でチャンスをつくっていければ」とし「残り２日間もスコアを伸ばせるように頑張ります」と語っていた。

今大会を中継する「Ｕ―ＮＥＸＴ」で解説を務めた天沼知恵子プロ（ＩＭＰＡＣＴ Ａ ＢＯＤＹ）は、畑岡が２番パー５をはじめ、カップをかすめることが多かったパッティングについて「決して悪くない。このグリーンの難しさです」とし「ショットはさえていたし、パターは惜しい。かみ合ってくれば、というところじゃないですかね」と分析していた。