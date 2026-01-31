唐田えりか「生きている意味を見つけられた」 活動休止中に確信した俳優業への思いや『極悪女王』出演後の変化語る
●「心と体がつながってお芝居ができるように」『極悪女王』が転機に
俳優の唐田えりかが、NHK BS/BSプレミアム4Kで放送中のBS時代劇『浮浪雲』(毎週日曜18:45〜 全8回)の第5回「先生、恋をする」(2月1日放送)にゲスト出演する。本作で時代劇に初挑戦した唐田にインタビューし、本作出演の感想をはじめ、俳優業に対する思いやこれまでの転機などを聞いた。
『浮浪雲』お久役の唐田えりか
『浮浪雲』の舞台は幕末の品川宿。女物の着物をまとい、髪をおでこの前で結んだ風変わりな主人公・浮浪雲(佐々木蔵之介)が、日々を気ままに生きながらも、誰よりも深く人を見つめ、いつの間にか人々の運命を優しく動かしていく物語だ。唐田が演じるお久は、浮浪雲の息子・新之助(川原瑛都)が通う青田塾の教師・青田師範(渡部豪太)が一目ぼれする茶屋の娘。字が書けないお久に、青田は字を教える口実で近づいていく。
本作で時代劇に初挑戦した唐田。「緊張と楽しみと半々で、ドキドキワクワクしている感じでした」とオファーを受けたときの心境を明かし、「日本の文化をもっと広めていきたいし、自分も味わいたい」との思いで、今後も時代劇に挑戦したいと意欲を口にした。
2015年7月に俳優デビューしてから約10年半。「すごく早かったようで、早くなかったようで、なんとも言えない10年でした」と率直な感想を述べつつ、ようやく芝居への手応えがつかめてきたと明かす。
「10年経ってお芝居というものが少しわかり、自分のやり方や、こういうときはこうすればいいんだというお芝居への道がやっとわかってきたような気がしています。今まではお芝居というものがわからなくて、どうすればいいんだろうという不安がありましたが、今は自分の心と体がちゃんとつながってお芝居ができるようになりました」
その手応えは、さまざまな現場で経験を重ねる中でつかんだものだと言うも、プロレスラー・長与千種を熱演したNetflixシリーズ『極悪女王』が大きな転機になったという。
「『極悪女王』で感情を爆発させ、体を使ってお芝居に挑むという初めての経験をし、『体を酷使することによってこういう感情が出てくるんだ』『こういう感情を使って体を動かすんだ』みたいに、体と心が全部リンクできたのはあの現場からで、何か感情を表現するときに、雑念などなくバンと感情を出せるようになった気がします」
芝居のやり方をつかんだことで、作品に向かう気持ちも変わったと語る。
「以前も役を生きようという気持ちはありましたが、泣くシーンや怒るシーンなどに対して、『うまくできるかな』と不安になって現場で震えてしまうこともありました。今は、できるだろうという自信を持てるようになったので、現場に行ってぶつけてみようと、心の持ちようが変わりました」
『浮浪雲』も、時代劇初挑戦のドキドキはありつつ、自分を信じて現場に入ることができたという。
「初めての時代劇で所作など課題はありましたが、現場でいろいろ感じるもので動けるようにしようと思っていたので、緊張しすぎることなく向かうことができました」
『極悪女王』での演技が高く評価され、その後、さまざまな作品に出演しているが、自身も環境の変化を感じているという。
「『極悪女王』でたくさん反響をいただき、お仕事の流れがすごく変わった気がしますし、以前よりもいろんな役をいただけるようになったなと感じていて、それぞれの現場で自分にとってのチャレンジがあるので、今すごく楽しくお仕事ができています」
●演じることは「自分を表現する手段」「生きている意味」
自分なりの芝居のやり方を見つけた今、さらなる高みを目指して新たな挑戦も始めている。
「今までは、役をいただいたら自分のやり方で一本勝負みたいな気持ちでしたが、やり方を変えてみても面白いのかなとふと思い、これまでとは真逆の攻め方で演じてみたり、違う視点で考えてみたり、もっと柔軟にいろいろな見せ方をしてみたいなと。2026年からそういう風に楽しんで、役者としてもっと面白くできるようになっていけたらと思っています」
将来的にどのような俳優になりたいか尋ねると、「そこまでは考えられてないですが、その時々で自分がちゃんと楽しめていたらいいなと。このお仕事が楽しいと思ってやっているので、楽しいことをちゃんと楽しめる役者でありたいです」と答えた。
唐田にとって、演じることは「自分を表現する手段」「生きている意味」だという。
「生活していて、もどかしさやイラっとする気持ちや悲しい気持ちなど、普段からいろいろ感じて生きていて、そういった気持ちを表に出す手段が自分はお芝居なんだなと。絵を描いたり、歌を歌ったり、自分を表現するものは人によってさまざまですが、私はそれがお芝居で、それを見つけられただけでもすごくうれしく、生きている意味を見つけられたなと感じています。お芝居をすることで言葉にできるというか、自分にとって必要な作業の一つになっています」
俳優業への思いは活動休止中に明確になったそうで、「お仕事を休んでいた時期に確信し、『極悪女王』で自分にとって必要なことなんだなと改めて自覚しました」と振り返る。
演じることが不可欠なものであると確信し、芝居への手応えもつかんできた中で挑んだ『浮浪雲』は、自身にとってどんな作品になったのか。
「初めての時代劇で、時代劇が大好きな母や祖母がすごく喜んでくれて、1話から見て、まだかまだかと待ってくれているのがシンプルにうれしいなと感じています。お芝居をしてみんなに楽しみを与えられることも幸せなことなので、これを機にもっと勉強して時代劇の世界に入っていけるようになりたいですし、同世代の皆さんが見るきっかけにもなったらいいなと思っています」
最後に、ファンに向けて「今年もいろんな役に挑戦しますし、公開作もいろいろと控えているので、楽しみに待っていていただけたらうれしいです」と笑顔でメッセージを送った。
■唐田えりか
1997年9月19日生まれ、千葉県出身。2014年、高校生のときにマザー牧場でスカウトされ、同年、少女時代のミュージックビデオ「DIVINE(Story ver.)」に出演して芸能活動を開始。2018年、映画『寝ても覚めても』で初ヒロインを務め、山路ふみ子映画賞新人女優賞、ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。2024年、Netflix『極悪女王』でプロレスラー・長与千種役を演じ注目を集める。昨年は映画『死に損なった男』、『Page30』、『海辺へ行く道』、『アフター・ザ・クエイク』などが公開され、今年1月23日より『恋愛裁判』が公開中。
(C)NHK
