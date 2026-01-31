２０２４年に公開された映画「はたらく細胞」（武内英樹監督）が３０日に日本テレビ系金曜ロードーショー（金曜・午後９時）で放送され、赤血球役を演じた女優・永野芽郁のキュートな姿にネットが沸いた。

同作は人間の体内の細胞たちを擬人化した斬新な設定で話題を集め、テレビアニメ化もされた同名漫画を実写映画化。原作漫画「はたらく細胞」とスピンオフ漫画「はたらく細胞 BLACK」の２作品をもとに、ある人間親子の体内世界ではたらく細胞たちの活躍と、その親子を中心とする人間世界のドラマを並行して描いた。

永野は、白血球役を演じた俳優の佐藤健とともに主演を務めた。赤血球に扮した赤髪で変ぼう。ネットは「赤血球（永野芽郁）が可愛すぎて癒やされる…実写化のクオリティに驚がく！」「やっぱり画面に映るだけで華がある女優さんだよ」「赤血球、永野芽郁ちゃんか！！赤毛似合ってて可愛くて誰だろうって思ったわ」「はたらく細胞の永野芽郁めっちゃかわいいやん！」と思わずくぎ付け。

また「久しぶりのテレビで永野芽郁だ！映画も見たけどまた観よう！」「テレビつけたら永野芽郁出てて」「久しぶりに見たけどやっぱり可愛いなぁ」「永野芽郁が気になって話が入ってこない」などの声も寄せられた。