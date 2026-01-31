ニュー・オータニのバレンタイン2026♡想いを分け合う極上スイーツ特集

ホテルニューオータニ（東京）のパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、2026年のバレンタインに向けて、“分け合う幸せ”をテーマにした多彩なスイーツが登場します。誰かに贈るだけでなく、自分も満たされ、同じ時間と美味しさを共有する新しいバレンタインの形に寄り添うラインアップ。家族や友人、職場の仲間と囲むひとときが、より特別な思い出になるはずです♡

気軽にシェアできる定番ギフト

期間限定仕様で登場する『SATSUKIチョコレート＆クッキー』は、S3,456円、M6,912円、L14,040円の3サイズ展開。

オータニブルーの缶に、ホテルオリジナルクッキーと濃厚なチョコレートを詰め込み、フランボワーズメレンゲで華やかさを添えました。

また『ニューオータニ キャレショコラ』3,240円は、ダーク、ミルク、ホワイト、キャラメルの4種を楽しめる贈答向けの一箱。

さらに『パルミエ（あまおう）』1,620円は、あまおうシュガーを練り込んだハート型パイにチョコレートをあしらい、見た目も愛らしい一品です。

ブールミッシュから苺香る新作♡苺のクッキーサンドと苺フェス開催

みんなで囲む贅沢シェアスイーツ

『スイーツBOX』8,100円は、人気の『スーパーメロンショートケーキ』や『東京スーパーチーズケーキ』を含む全9種を詰め合わせ。

テーブルを囲みながら少しずつ味わえる、バレンタインにぴったりの内容です。

ホテルニューオータニ（東京）限定の『クールアンヴィCoeurEnvie』4,644円は、カシスやスミレ風味のクリームにベリーを重ねた華やかな仕上がり。

大切な人とゆっくり分け合いたい特別な時間に寄り添います。

自分を満たす究極のご褒美ケーキ

『エクストラスーパーダブルショートケーキ』5,616円は、マスクメロンとあまおうの2種のフルーツを贅沢に使用。

玄米卵のスポンジと九州産生クリーム、エルダーフラワー葛のトッピングが、素材の甘みと香りを引き立てます。自分自身を労わるひとときに選びたい、特別感あふれるショートケーキです。

心をつなぐニュー・オータニのバレンタイン

誰かのためにも、自分のためにも選びたくなるのが、ニュー・オータニのバレンタインスイーツ。分け合うことで生まれる笑顔や会話が、何よりの贈り物になります。

シェアもご褒美も叶える多彩なラインアップで、2026年のバレンタインを心温まる時間にしてみてはいかがでしょうか♪