小芝風花、実妹の職業明かす “念願のお店”で人生初体験「しゅげぇー!!」
俳優の小芝風花（28）が31日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。実妹の職業を明かした。
小芝は「人生初のマツパ」とつづり、まつげパーマの施術を受けたことを報告。キレイにカールがかかったまつ毛を顔のアップ動画とともに投稿した。「ビューラーしてないのにパッチリ しゅげぇー！！」と喜んだ。
次の投稿で「実は妹ちゃんがアイリストで念願のお店を開くのです」とし、実妹の職業を明かした。「私は最初のお客さん」とつづり、姉妹の仲の良さをうかがわせた。
