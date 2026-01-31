小芝風花 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の小芝風花（28）が31日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。実妹の職業を明かした。

　小芝は「人生初のマツパ」とつづり、まつげパーマの施術を受けたことを報告。キレイにカールがかかったまつ毛を顔のアップ動画とともに投稿した。「ビューラーしてないのにパッチリ　しゅげぇー！！」と喜んだ。

　次の投稿で「実は妹ちゃんがアイリストで念願のお店を開くのです」とし、実妹の職業を明かした。「私は最初のお客さん」とつづり、姉妹の仲の良さをうかがわせた。