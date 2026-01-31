「子どもには迷惑をかけたくない」。人生の晩年になると、多くの人が口にする言葉です。お墓の問題も、その一つでしょう。管理の手間、維持費、遠方に住む子どもたちの負担――合理的に考えれば「墓じまい」は正しい判断のようにも見えます。しかし、「良かれと思って」決断したその選択が、思いもよらない後悔を生むこともあります。今回は、墓じまいを終えたあとに訪れた“心の空白”と、そこから見えてきた老後の意思決定の難しさについて、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が解説します。

子どもに迷惑をかけないために…「墓じまい」という静かな決断

山本和夫さん（仮名・68歳）は地方都市で妻と二人で年金生活を送っています。年金は二人で約24万円、資産も2,000万円程度。生活は質素ながらも安定しています。

毎年、お盆が近づくと、和夫さん夫婦は欠かさずお墓参りに出かけてきました。家から電車で1時間ほどの距離。和夫さんが先祖代々受け継いできたお墓です。しかし、年齢を重ねるにつれ、草むしりや掃除が少しずつ負担に感じられるようになってきました。

「この先、いつまで自分たちで管理できるだろうか」

行くたびにそんなことが頭をよぎります。大企業に勤めるひとり息子は大型プロジェクトを任され、日本と海外を行き来する生活を送っています。そんな仕事柄、実家に戻ることはほとんどなく、帰省は年に一度あるかどうか。

「将来、あの子にこのお墓を任せると大変だろう」

そう思った和夫さんは、息子が楽になるようにと墓じまいを決意します。もちろん本人にも事前に相談し、反対はされませんでした。

「任せるよ。父さんたちが決めたなら」

その言葉に背中を押され、和夫さんは手続きを進めることにしたのです。

墓じまいを終えて、初めて気づいた「失ったもの」

墓じまいには墓石の撤去、解体費用、遺骨の取り出し、移送費用、新たな納骨先の使用料、僧侶への閉眼供養、お布施と、総額100万円程度が掛かりました。決して安い金額ではありませんでしたが、「これで肩の荷を下ろせたな」と納得して支払いました。

先祖代々の墓は撤去され、遺骨は共同墓地へ。形式上は、きちんと供養されたはず。和夫さん自身も、妻も、将来は同じ共同墓地に入る予定です。「形は変わっても、供養は続く」。そう自分に言い聞かせていました。

しかし、何も伝えていなかった親戚たちに事後報告をすると、心ない言葉も浴びせられました。

「先祖のお墓を片付けるなんて」

「よくそんなことができたね」

内心では「当事者でもないのに、好き勝手言って……」と思いながらも、言い返すことはできませんでした。また、夏休みに遊びに来た孫（9歳）のひと言に胸を突かれました。

「おじいちゃん、お墓は？ 行かないの？」

その瞬間、和夫さんは言葉にしがたい喪失感を覚えました。息子は忙しくても、夏休みには嫁が孫を連れて遊びにきてくれて、毎年暑い中、和夫さん夫婦と嫁、孫と一緒にお墓参りに行くのが恒例でした。行きがけには花を買い、お墓に水をやり、手を合わせて帰り道でアイスクリームを食べる。

孫にとってみれば、お墓参りは「夏休みの恒例行事」の一つだったのでしょう。何より、子どもが「自分の先祖」という存在に言葉にならない形で触れる、数少ない機会でした。共同墓地では、どうしてもそれが希薄になります。

ひょっとしたら、この決断が、自分はもちろん、孫にとって大切な時間を奪ってしまったのではないか？ そう気づいたのです。

自分たちも、お墓の管理にかかるお金が払えないほど経済的に追い詰められていたわけではない。息子たってのお願いでもない。確かに草むしりや掃除は少し負担だったが、それだけで決めていいことだったのか――？

しかし、すでにお墓はありません。

「もっと慎重に考えるべきだった。結果的に墓じまいを選択したとしても、こんなにモヤモヤすることはなかっただろうに」

――和夫さんにとっては、後悔の残る墓じまいとなったのです。

なぜ墓じまいをしたいのか？ 合理性だけを追求すべきではない理由

高齢になるほどお墓の管理が大変になっていくのは事実です。忙しい子どもに負担をかけたくないと、墓じまいを選択するのは、ごく自然な親心といえるでしょう。

その意味で、墓じまいは確かに一つの選択肢です。しかし、決断する前に「なぜ墓じまいをしたいのか」を自分たちなりに掘り下げて考えてみる必要があります。

というのも、近年、墓じまいをめぐるトラブルも少なくありません。たとえば、想定していなかった高額な離檀料を請求されたり、檀家をやめることを理由に住職との関係が悪化したり、改葬許可や手続きの不備で、納骨がスムーズに進まなかったりといったケースです。こういった事例があることは、事前に理解しておく必要があります。

また、「遠くて手入れができない」という理由だけであれば、必ずしも墓じまいが唯一の解決策とは限りません。最近では、お墓の清掃や簡単な供養を代行してくれるサービスもあり、負担を大きく減らすことも可能です。

合理化が進む現代では、「不要なものを整理する」という発想が強調されがちです。しかし、お墓は単なる管理対象ではなく、私達自身が気づかないうちに「心の拠り所」になっていることもあります。

費用や手間だけで判断せず、自分たちにとって何が大切なのか、家族はどう感じるのか、想定される問題に対処するために代替手段はないのか。こういった視点から、時間をかけて話し合うこと。

終活を意識する人が増えている今だからこそ、自分はもちろん、家族や子ども、孫にとっての財産や住まい、お墓のあり方についても、自分たちの価値観と向き合いながら、納得のいく形を探していきたいものです。

取り返しがつかないからこそ、決断までプロセスを重ねる

墓じまいは、「正解」が一つではない選択です。身寄りがなく管理する人がいない場合など、合理性を優先せざるを得ないケースもあります。しかし、理屈の上では納得できる判断であっても、気持ちが追いつかないことはあります。

子どもや孫の負担を減らしたいという思いは、大切な親心でしょう。ただ、その選択において本当に重要なのは、「何のために行うのか」「自分たちはどんな価値観を大事にしたいのか」を、自分たちの言葉で確認することです。

一度してしまえば、取り返しがつかないのが「墓じまい」でもあります。情報を集め、複数の選択肢を知り、家族と話し合う――。判断の前にそうしたプロセスを重ねることが、後悔の少ない老後や終活につながっていきます。

「良かれと思って」の決断ほど、立ち止まって考える時間を持ちたいものです。

小川 洋平

FP相談ねっと