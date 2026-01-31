＜義妹、同居からの誘拐！？＞結婚式の演出に組み込まれた愛犬。娘が名前を呼ぶと…？【第8話まんが】
私はチグサ。私たち家族の愛犬モモコを連れ去った、夫の妹・サナちゃんに連絡をしても、一向に連絡がとれません。なんとかサナちゃんの婚約者・ジュンセイさんと連絡をとるも「返したくない」というのです。困り果てた私たちは、ジュンセイさんのご両親に状況を説明して、ジュンセイさんを説得してもらおうと思っています。
ジュンセイさんのお姉さんと電話で話しました。お姉さんはまず、弟が迷惑をかけてしまったことを丁寧に謝ってくれました。そして、弟のジュンセイさんには、自己中心的でワガママなところがあり、いつか痛い目にあうべきだと常々思っていたと打ち明けてくれました。その後、今回の件については、自分に任せてもらえないかと申し出てくれたのです。
ジュンセイさんの両親とお姉さんは、私たちの味方をすると言ってくれました。私たちは「任せてください」というジュンセイさんのお姉さんを信じるしかなく……結婚式の当日を迎えたのです。
その後、モモコがおめかしをして結婚指輪をリングピローに乗せてやってきました。
私たちはリングドッグの役目を果たしたモモコを無事に保護。
あらかじめ、ジュンセイさんの姉・ミチルさんが手配してくれたペットホテルに預けて、再び披露宴へと戻ってきました。
私も義母もユイカも、モモコを無事保護した安堵から涙が流れてきました。
本当は、このまま披露宴会場をあとにしたかったです。
けれども、ミチルさんに「まだ計画がある」と言われたので、申し訳ないけれどモモコに少し待ってもらって、式を見届けることにしました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
