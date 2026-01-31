＜都市伝説＞「子どものテスト結果は気にしてはいけない」とよく聞くけれど、本当？気にするよね？
子どもが受けたテストの結果によっては、親が一喜一憂することもあるでしょう。でも、親が気にすることが子どもへのプレッシャーになることもあり、あまり好ましくないと考える人もいるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『「子どものテストの点数は気にしてはいけません！」とか、「怒ってはいけません！」とよく言うけれど、世のお母さん方は本当に気にしていないの？』
子どものテストの点数、気になるよ！
『私自身、中学くらいから親がすごく気にしていて、怒られた記憶がある。そのせいか、私も子どもが小学生なのに気にしてしまう』
『気にするよ。小学生ならどんなところを間違ったのかを確認して、理解できていないところのやり直しをさせる。小学生のあいだに基礎学力をつけておかないと、中学生で勉強のスピードや量が比べ物にならないくらい大変になることは目に見えているし、その後の進路にも関わるから』
『すごく気にしていたよ。特に中高。気にならない、気にしていないという人は、毎回ちゃんと勉強して、それなりの点数をとっている子どもの親くらいだよ。たまに少し悪くても、次に頑張ればいいよねと言える人』
テストの点数が気になるというママは、自身の親が気にしていたり、テストの点数が悪いと怒られたりしたことがあるそうです。その記憶があるために、自分も同じことをしてしまうのかもしれませんね。
また子どもが小学校で習うことは中高の勉強の基礎となる部分ですから、しっかりと理解しておく必要があります。どの程度理解しているのかの判断材料がテストと考えると、気にせずにはいられないかもしれません。毎回テストで高得点をとれるなら気にならないでしょうが、そうではない場合には親も点数を気にして、間違ったところを復習していくようですね。
中学生以上なら今後の進路に関わるかも
『子どもの年齢による。小学生なら気にしない人もいると思う。中学生からは進学など将来に関わるので気にする』
『中学生以上は進路に関わるから、気にしないわけにはいかないかなあ』
子どものテストの点数が気になるのは、中学校になってからという意見もあります。中学校になると学習内容も難しくなり、子どもがきちんと理解できなくなる可能性もあります。どの程度理解しているのかの判断をするためにも、テストの点数を1つの指標とするのでしょう。また後々の進学を考えても、テストの点数は気になります。どの高校に進学できるのかを見定めるためにも、点数は把握しておきたいですよね。
大切なのは、結果ばかりに注目しないこと？
『点数や順位にばかり目がいかないようにしましょう、ということよ。なにが悪かったのかを分析して、今後に活かすためにテストがあるんだから』
『結果ではなくて、プロセスに着目しましょうということね。98点はOKで、80点はNGではなくて、98点なら2点取れなかった、80点なら20点取れなかった部分の原因分析と対策をするということ』
テストをするのは、その子が学んだことをどのくらい理解しているのかを確認するためでもありますね。間違った問題があれば、なぜ間違ったのかを考えて、復習をして解けるようにする。この作業が大切になってくるのでしょう。
もちろんすべて正解できるのが理想ですが、いつでも満点をとるのは難しいこと。間違いがあってもそれを責めるのではなく、「次は解けるようにしたい！」という気持ちにさせることで、子どもも成長していくのではないでしょうか。親がピリピリしていると、子どもに大きなプレッシャーをかけることもありますね。仮に点数が悪くても、次に向けて頑張れるように促すことも親の役目かもしれません。