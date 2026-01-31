松山英樹は18位に後退した（撮影：GettyImages）

＜ファーマーズ・インシュランス・オープン　2日目◇30日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアーの今季3戦目は、第2ラウンドが終了した。

日本勢は5人が出場している。松山英樹は初日にノースCで「64」をマークし、この日を3位タイで迎えたが、サウスCで1バーディ・2ボギーの「73」とスコアを落とし、トータル7アンダー・18位タイに後退した。日本勢トップは、サウスCで7バーディ・1ボギーの「66」とスコアを伸ばした久常涼。トータル9アンダーで、41位タイから6位タイに浮上した。そのほか日本勢は、中島啓太と平田憲聖がトータル4アンダー・45位タイで予選を突破。金谷拓実はトータル2オーバー・115位タイで予選落ちとなった。LIVゴルフから米国男子ツアーへ電撃復帰を果たしたブルックス・ケプカ（米国）は、トータル3アンダー・58位タイで決勝ラウンドに進んだ。初日に「62」をマークし、単独首位で出た45歳のジャスティン・ローズ（イングランド）は、この日も好プレーを見せた。1イーグル・6バーディ・1ボギーの「65」をマークし、2位に4打差をつけるトータル17アンダーでトップの座をキープ。トータル13アンダー・2位にシーマス・パワー（アイルランド）が続いた。
