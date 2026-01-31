◇NBA レイカーズーウィザーズ（2026年1月30日 キャピタル・ワン・アリーナ）

レイカーズのルカ・ドンチッチ（26）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦に先発出場。前半でトリプルダブルを達成した。

前回の試合となった28日（日本時間29日）の敵地キャバリアーズ戦の第1Qにベンチとコートの段差につまづいてヒヤリとする場面があった。欠場の可能性もあったが、この日もスタメンに名を連ねたドンチッチ。

魔術師は第1Qから大暴れした。チームメートとのコンビネーションも含めて16得点7リバウンド7アシストを記録。

第2Qはベンチスタート。残り7分32秒から出場すると、リバウンドとアシストを重ねて前半終了時点でトリプルダブルを達成した。

前半は18分32秒出場で5本の3Pシュート含む26得点11アシスト10リバウンドのトリプルダブルを達成した。

ドンチッチの前半終了時点でトリプルダブル達成は、マーベリックス時代の23年12月6日（同7日）のジャズ戦以来2度目の達成となった。

チームも77ー48と大量リードで折り返した。