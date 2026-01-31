（資料写真）

神奈川県教育委員会は３０日、公立高校入試（共通選抜）の志願状況を発表した。平均競争率は、全日制が１・１１倍（前年度１・１７倍）、定時制が０・５３倍（同０・５３倍）、通信制が０・４４倍（同０・４３倍）だった。

全日制は１４３校（県立１２９校、市立１４校）が３万９４３１人募集し、４万３８５２人が志願した。競争率が最も高かったのは県立横浜翠嵐・普通科（２・２８倍）で、県立多摩・普通科（１・８６倍）、県立神奈川総合・単位制普通科個性化コース（１・７９倍）が続いた。

定時制は２１校（県立１４校、市立７校）が２１３７人募り、１１２６人が志願。通信制は県立２校が１２１６人募集し、５４１人が志願した。

定員に満たなかったのは、全日制が５２校（欠員計２３９５人）、定時制が２１校（同計１０２０人）、通信制が２校（同計６７５人）だった。

志願者数の変動は２月２日から同６日まで、各校のホームページで午後５時〜同７時ごろに更新する予定。志願変更期間（中学校長承認期間を含む）は同４〜９日。

学力検査は同１７日、特色検査は同１７、１８、１９、２０日。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ、月経痛などで受験できなかった生徒が対象の追検査は同２４日。合格発表は同２７日に行う。

知的障害のある生徒らを受け入れる県立インクルーシブ教育実践推進校特別募集（１８校、各校定員２１人）では、橋本に定員を超える３０人が志願した。受験者数が定員を上回った学校では、前年度まで５年連続で不合格者が出ている。

外国籍生徒らが対象の「在県外国人等特別募集」（２０校）では、全日制の県立新栄（定員１２人）に２３人が志願するなど高倍率になっている。

２０２６年度入試では再編で統合される田奈と麻生総合と、小田原城北工業と大井の募集を停止。それぞれ統合校の青葉総合、小田原北での募集を始める。横浜市立南は中高一貫教育の充実のために付属中からの募集のみにし、高校からは停止する。県立夜間定時制１８校の志願者減に伴う適正配置策として、横浜翠嵐、向の岡工業、磯子工業、茅ケ崎、秦野総合、伊勢原の計６校の募集を停止する。