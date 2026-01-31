元宝塚歌劇団月組トップスターの龍真咲（43）が31日、自身のインスタグラムで第2子となる長女を出産したことを発表した。

「いつも温かく見守ってくださっている皆さま このたび無事に第二子を出産いたしました 2人から3人、3人から4人家族となりました」と第2子出産を報告した。

「息子は、毎日“妹”の話をしてわたし達の帰宅を心待ちにしてくれていたようです おそるおそる手を繋いだり 頭をなでて名前を呼んだり 大切なおもちゃを赤ちゃんの周りに置いてみたり 息子と娘の初めての対面は一生忘れる事のないであろう、ワンシーンとなりました」とほほ笑ましい長男と長女の姿も公開した。

「まだまだ2歳、赤ちゃん要素も多い息子ですが妹を可愛がる様子はすでにお兄ちゃん！また１つ、頼もしい姿を見せてくれました」とつづった。

「臨月に入って今日まで、たくさんの応援や優しいメッセージを本当にありがとうございました 皆さまの言葉に、何度も力をもらいました」と感謝。「同時に懐かしい気持ちだなぁと…そーだ 13年前のお披露目公演の時の初日の朝に、皆様にお見送りをしてもらった時と似ている！と、思い出していました」と記した。

「無事誕生してくれた新しい命 今は喜びと安堵に包まれ、幸せな時間を過ごしています これからも温かく見守っていただけましたら嬉しいです」とした。

龍は2001年に宝塚歌劇団に87期生として入団。宙組公演「ベルサイユのばら2001」で初舞台を踏む。その後、月組に配属。2012年、月組トップスターに就任。2016年に退団。その後、芸能活動を再開するが、芸能活動を一時休止。2019年に結婚。結婚後は日本とモナコを行き来する生活を送りながら、2023年に第1子を出産。今年元日、第2子妊娠を報告していた。