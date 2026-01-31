近畿地方 今後の天気は？

気象庁によりますと、近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に雪が降っています。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 1月31日（土）～2月3日（火）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション

31日午前8時の積雪量は、滋賀県長浜市柳ケ瀬で119センチ、米原市で16センチ、京都府京丹後市峰山で52センチ、兵庫県香美町兎和野高原で157センチなどとなっています。

シミュレーションでは、2日夜から3日午前にかけて雪雲がかかっています。

（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）

▶３１日（土）～2月3日（火）近畿地方の雪雨シミュレーション

３１日（土）

気象庁によりますと、３１日の近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では朝にかけて雪が降り、夜遅くは雷を伴う所があるでしょう。

１日（日）

気象庁によりますと、２月１日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。北部では、寒気や湿った空気の影響で曇り、断続的に雪や雨が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。

２日（月）

３日（火）

