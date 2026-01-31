【関西の雪】近畿地方（大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山）の雪雨シミュレーション【気象庁/31日】
近畿地方 今後の天気は？
気象庁によりますと、近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に雪が降っています。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 1月31日（土）～2月3日（火）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション
31日午前8時の積雪量は、滋賀県長浜市柳ケ瀬で119センチ、米原市で16センチ、京都府京丹後市峰山で52センチ、兵庫県香美町兎和野高原で157センチなどとなっています。
シミュレーションでは、2日夜から3日午前にかけて雪雲がかかっています。
（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）
▶３１日（土）～2月3日（火）近畿地方の雪雨シミュレーション
３１日（土）
気象庁によりますと、３１日の近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では朝にかけて雪が降り、夜遅くは雷を伴う所があるでしょう。
１日（日）
気象庁によりますと、２月１日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。北部では、寒気や湿った空気の影響で曇り、断続的に雪や雨が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。
２日（月）
３日（火）
シミュレーションでは、2日夜から3日午前にかけて雪雲がかかっています。
（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）