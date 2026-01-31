呼吸と食事が寿命を左右する? 「ALS」患者と家族が知っておくべきケアの優先順位

ALSの予後には、発症時の年齢、症状の出現部位、呼吸機能の状態、栄養状態などさまざまな要因が関与します。これらの要因を適切に管理することで、より良い生活の質を維持することが期待できます。呼吸機能と栄養管理の重要性、そしてリハビリテーションや生活支援がどのように予後に影響するかについて、具体的にご紹介します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

予後を左右する要因

ALSの予後には、発症時の年齢、症状の出現部位、呼吸機能の状態、栄養状態などさまざまな要因が関与します。これらの要因を適切に管理することで、より良い生活の質を維持することが期待できます。

呼吸機能と栄養管理の重要性

呼吸筋が弱ると、二酸化炭素の排出がうまくできなくなり、呼吸不全に陥ります。定期的な呼吸機能検査により、早期に異常を発見し、非侵襲的陽圧換気（NPPV）などの呼吸補助を導入することが重要です。

また、嚥下障害が進むと十分な栄養を摂取できなくなるため、胃瘻（いろう）などの経管栄養を検討することもあります。栄養状態を良好に保つことは、免疫力の維持や感染症予防にもつながり、結果的に予後の改善に寄与します。体重の減少や食事量の変化がみられた場合には、早めに栄養士や主治医に相談し、適切な対応を行うことが推奨されます。

リハビリテーションと生活支援

ALSに対するリハビリテーションは、筋力の維持や関節の拘縮予防、呼吸機能の保持を目的として行われます。過度な運動は逆効果となる可能性があるため、理学療法士や作業療法士の指導のもとで適切な負荷を設定することが大切です。

さらに、コミュニケーション支援や環境整備も重要です。視線入力装置や意思伝達装置を活用することで、意思疎通を継続できるようになり、社会参加や自己実現の機会を保つことができます。家族や介護者がこれらの機器の使い方を理解し、患者さんとのコミュニケーションを円滑にすることで、生活の質の維持につながります。

まとめ

ALSは現在のところ根本的な治療法が確立されていない難病ですが、早期発見と適切な支援により、患者さんの生活の質を長く保つことが可能です。初期症状を見逃さず、疑わしい場合には神経内科を受診することが大切です。

また、医療費助成や福祉制度を活用することで、経済的な負担を軽減しながら療養を続けられます。患者さんご自身とご家族が孤立せず、医療チームや支援団体とつながりながら、希望を持って日々を過ごせる環境を整えることが何よりも重要です。

少しでも気になる症状がある方や、ご家族に不安を感じている方は、まずは専門医に相談してみてください。早期の相談により、適切な診断と支援の導入が可能になり、より良い療養生活を送るための第一歩となります。

参考文献

厚生労働省「指定難病一覧」

日本神経学会「筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン2023」

難病情報センター「筋萎縮性側索硬化症（ALS）」

国立精神・神経医療研究センター「ALSについて」