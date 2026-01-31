予選突破で4000万円、優勝で1.2億円　WBC韓国代表の気になる「ボーナス事情」

韓国代表が2026年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）でベスト8まで進出した際に、選手にボーナスが支給される規定が新たに設けられた。直近3大会連続で1次ラウンド敗退が続くなか、ベスト8を現実的な目標として制度面から後押しする形だ。

KBO（韓国野球委員会）は1月29日、「20日と27日にそれぞれ2026年第1回実行委員会と理事会を開催し、主要規約およびリーグ規定の改正案を確定した」と発表した。

理事会で議論された代表チーム運営規定の改正案では、国際大会に出場する代表選手の士気向上を目的に、勝利手当およびボーナスの追加・拡充が決まった。

これまでWBCでは8強進出時のボーナス規定が存在しなかったが、2026年大会からは8強進出時に4億ウォン（日本円で約4290万円）のボーナスが新設される。

さらに、4強進出、準優勝、優勝時のボーナスも増額される。4強進出時は従来の3億ウォン（約3218万円）から6億ウォン（約6436万円）へ、準優勝時は7億ウォン（約7508万円）から8億ウォン（約8581万円）へ、優勝時は10億ウォン（約1億726万円）から12億ウォン（約1億2872万円）へと引き上げられた。ボーナスは最終成績に基づき、1回のみ支給される。

野球韓国代表

あわせて、選手の最低年俸引き上げも決定した。物価上昇や最低賃金の引き上げを反映し、選手の処遇改善とリーグの競争力強化を図るための措置だ。現在、KBO選手の最低年俸は2021年から年3000万ウォン（約321万円）に据え置かれているが、2027年からは3300万ウォン（約354万円）に引き上げられる。従来比10％の増額となる。

KBOの最低年俸はこれまで、2005年に2000万ウォン、2010年に2400万ウォン、2015年に2700万ウォン、2021年に3000万ウォンと段階的に引き上げられてきた。

また、チーム運営の柔軟性とリーグ運営の安定性を高めるため、球団ごとの所属選手定員の増員も決まった。シーズン中の負傷対応やコンディション管理、戦力運用の幅を広げる狙いがある。さらに、アジアクォーター制度導入により2026年からエントリー人数が29人に拡大される点も考慮し、選手保有定員の見直しが行われた。

これにより、現在65人となっている球団別所属選手定員は、今シーズンから68人へと3人増員される。育成選手やアマチュア選手のプロ入り機会を広げ、リーグ全体の選手層を厚くすることも狙いとされている。

このほか、海外進出選手に関する特例規定の適用範囲も拡大される。現行のKBO規約では、「高校以上在学中の選手」が海外のプロチームと契約した場合、韓国復帰時に1年間KBO球団と契約できないと定められている。ただし、中学卒業後に韓国の高校へ進学せず海外に進むケースについては、規約の趣旨を回避していると解釈されかねないとして、適用対象を「高校在学」から「中学卒業後」へと拡大することになった。

さらに実行委員会では、ビデオ判定規定の改正、無線インカム導入、フューチャーズリーグ（二軍リーグ）の試合数増加など、複数の制度改善も確定している。2026年のKBO予算が355億ウォン（約38億円）に決まったこともあわせて伝えられた。

代表チームの強化とリーグ全体の基盤整備を同時に進める今回の制度改正は、WBCでの結果だけでなく、長期的な競争力向上を見据えた動きといえそうだ。