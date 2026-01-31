「とっても素敵」「大好き」なでしこ北川ひかるが満面の笑み！ エバートン“日本人トリオ”で男子チーム観戦のショットに反響！
エバートン・ウィメンでプレーする日本女子代表DF北川ひかるが、公式インスタグラムを更新。チームメイトであるMF林穂之香、DF石川璃音との3ショットを公開し、エバートン男子チームの試合を初観戦したと報告した。
写真は、エバートンの本拠地ヒル・ディッキンソン・スタジアムの前で、北川、林、石川の３人が寄り添い、満面の笑みを浮かべた一枚。クラブカラーのブルーでライトアップされたスタジアムを背景に、和やかな雰囲気が伝わってくる。
北川は投稿で、「この前初めて男子チームの試合を観に行きました！最高のスタジアムに最高の応援で終始ワクワクが止まらなかったです！サポーターの皆んなのエバートン愛がすごかった。素晴らしいチームであることを改めて実感しました。私も頑張ります！！！#次はモミさんも」と綴り、現地観戦で受けた強い刺激と決意を明かした。
今季、スウェーデンのヘッケンからエバートンへ移籍した北川は、ここまでリーグ戦13試合に出場して２得点を記録。チームにはそのほかにもMF籾木結花が在籍しており、エバートンでは現在、日本人選手４人がプレーしている。
投稿にはファンから、「とっても素敵です」「大好き」「勝利を手に入れよう、私たちはみんな選手をサポートするよ」といった温かいコメントが寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】エバートン本拠地で！北川ひかる×林穂之香×石川璃音の笑顔ショット！
