「結構な衝撃だった…ドーン！」時速30kmノーブレーキで信号待ちの車に追突　運転手の70代男性「覚えていない」　名古屋市

愛知・名古屋市で信号待ちしていた目撃者の車に、後続車が追突する瞬間がカメラに捉えられた。衝突の衝撃で追突した車の前部は大きく損傷し、前の車にめり込む状態となった。目撃者によると、運転手は高齢男性で、車は時速30kmのスピードでノーブレーキのまま突っ込んだとみられている。

“ドーン！”信号待ちの車に追突

愛知・名古屋市で19日に撮影されたのは、追突事故の瞬間だ。

衝突の瞬間に目撃者は、「いった！めっちゃ事故ったんだけど」「追突！」と声をあげ、驚きを示している。

目撃者の車が赤信号で止まった直後、後ろの車が突っ込んできたのだ。

事故直後に撮影された写真では、追突した車のボンネットがめくれあがり、バンパーは外れ、目撃者の車の下にめり込んでいた。

当時について目撃者は、「結構な衝撃だった…ドーン！と後ろからおじいちゃんが突っ込んできた」と語り、強い衝撃だったことを明かしている。

ノーブレーキで追突か…運転手は混乱も

さらに目撃者によると、追突した車を運転していたのは70代の高齢男性だった。

声をかけると、「（車から）全然出てこなくてボーッとしていた。『わかる？』と聞いたら『覚えていない』と。もう…最悪でした」と話し、困惑した様子を語っている。

その後、高齢男性の家族から話を聞いたところ、事故当時は時速30kmのスピードでノーブレーキのまま突っ込んでしまったという。

事故を受け、現場に駆けつけた警察が対応にあたったという。

（「イット！」 1月28日放送より）