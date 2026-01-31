¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¡¢ºòµ¨¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¡¡ãø¼Ä¸¼£»á¡Ö2Ç¯¡¢3Ç¯¤ÈÂ³¤±¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡26Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ãø¼Ä¸¼£»á¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢107»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.271¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¡¢15ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ãø¼Ä»á¤Ï¡Ö1ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¡£1ÈÖ¤ÎÌò³ä¤ËÅ¬Ç¤¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£Æ£¸¶¤¯¤ó¤¬1ÈÖÄêÃå¤È¤ÏËÍ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÂÇ½ç¹½À®¤ÎÃæ¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¡¢¤É¤ÎÂÇ½ç¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£1Ç¯¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥×¥í¤ÇÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ë¤Ï2Ç¯¡¢3Ç¯¤ÈÂ³¤±¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù