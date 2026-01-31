31日夜にX更新「18年間ありがとうございました」

突如の“お別れ”に悲しみが広がった。ヤクルトのスタジアムMCを務めてきたパトリック・ユウ氏が31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「18年間ありがとうございました」として“卒業”を発表すると、ファンからは嘆きの声が殺到している。

2005年からヤクルトのスタジアムMCとして活躍してきたパトリック氏。力強い声で球場を盛り上げ、チームの酸いも甘いも経験してきた。キャンプが始まる2月1日の前日、自身のXには神宮球場でヤクルトのユニホームを着て、頭を下げた写真を投稿した。

パトリック氏は「この度スワローズのスタジアムMCを終了することになりました。新シーズンが始まるタイミングで大変申し訳ございません」と“謝罪”。そして「長きに渡りスワローズファンの皆さまにあたたかく気持ちよく接して頂き感謝しかありません。チームには沢山いいことを味合わせて頂きました。18年間ありがとうございました」と、感謝の思いも込めた。

球春到来の直前、あまりに突然の発表にファンも戸惑いを隠せないようだ。「嘘だろ……何で……」「ちょっと言葉が出ません」「ショックすぎる」「さみしい」「引退試合できないのかな」「長い間お疲れ様でした！」「パトさんがいない神宮なんて」「突然すぎて、それも深夜に発表だなんて」などと、ヤクルトファンはもちろん、他球団ファンからも驚きが広がった。（Full-Count編集部）