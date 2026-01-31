「甘くなりすぎる」→ そんなことない！【studio CLIP】40・50代に似合う♡「レーススカート」

今季のトレンドとして注目を集めている「レース素材」。甘めなイメージの強い素材だけど、大人世代はどんなアイテムで取り入れるのが正解？ ── 編集部は、上品なロング丈のスカートをレコメンド。フェミニンに仕上げるのはもちろん、カジュアルダウンしたスタイリングならこなれた雰囲気も楽しめます。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、刺繍とカットワークデザインが華やかなレーススカートをご紹介します。

足元まで華やかに！ ロング丈のレーススカート

【studio CLIP】「カットワークレーススカート」\10,780（税込・セール価格）

繊細な刺繍とカットワークを組み合わせた存在感のあるレーススカート。重くなりがちな冬コーデに、軽さと華やかさと添えてくれそうです。カラーはオフホワイトとブラックの2色展開。スウェットトップスやキャップなどを合わせてカジュアルダウンすることで、甘さ控えめな今っぽいコーデに。

ボトムスレイヤードでワンランクアップ

こちらは色違いのブラックを着用。カットワークデザインの透け感によって、ロング丈でも重たく見えにくいのが嬉しいポイント。パンツとレイヤードすれば、上級者コーデに格上げできそう！ ボトムスにボリュームが出るぶん、顔まわりはすっきり見えるようなトップスがベター。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。