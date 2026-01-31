今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんの後頭部。とっても可愛らしい後頭部ですが、投稿主さんの友達は、あるものに似ていると思ったそうです。その、あるものとは…。投稿はXにて、148万回以上表示。10万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：三毛猫の『後頭部』を見た友人→そっくりなものに気付いて…『予想外の発言』】

友達に○○みたいだねと言われた猫

今回、Xに投稿したのは「おあげ」さん。登場したのは、猫のおあげちゃん。三毛猫柄のブリティッシュショートヘアの女の子ちゃんです。

今回、投稿主さんがアップしたのは、おあげちゃんの可愛い後頭部。まるっとした頭とキレイな三毛柄がとてもステキです。そんなおあげちゃんを見た投稿主さんのお友達さんは、ふと、あるものにそっくりだと思ったのだとか。

そのあるものとは…「高級絨毯」。たしかにキレイに整った三毛の毛並みと模様は、ちょっとお高い絨毯そっくり。きっと、手触りも心地よいのでしょう。こんなにステキな猫絨毯にゴロっと寝転がれたら、さぞ気持ちいいのでしょう。

おあげちゃんの投稿に注目したX民たちの反応

高級絨毯そっくりと言われた、おあげちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「高級すぎる猫」「たしかに高級絨毯みたいで笑いました」「丸い…丸すぎる（かわいい）」「本当に可愛すぎますね」「本当に高級な絨毯のような」などの声が多く寄せられていました。また、コメント欄には外国からの声もチラホラ。おあげちゃんの可愛さは世界共通みたいです。

Xアカウント「おあげ」では、猫のおあげちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いおあげちゃんの日常は見ているだけで心が和みます。

