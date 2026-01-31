「社会的にも抹殺する」逮捕された東大院元教授が浴びせた”脅迫”　訴状から見る「驚愕の要求」の全貌

なぜ言いなりに……

警視庁捜査二課は１月24日、東京大学大学院医学系研究科の元教授、佐藤伸一容疑者（62・１月26日付で懲戒解雇）を収賄容疑で逮捕した。大麻成分に関する共同研究の謝礼として、風俗店などで接待を受けた疑いが持たれている。

週刊文春でもその異様な「性風俗接待」の実態に関して大きく報道。贈賄側とされる一般社団法人「日本化粧品協会」側が’25年５月16日に東京大学や佐藤容疑者らを相手取り、損害賠償などを求める民事訴訟を提起していたことを報じていた。

フライデーデジタルはその訴状を入手。単なる「贈収賄」という言葉では片付けられない、共同研究のパートナーに対する陰湿な”カツアゲ”と、断れば研究を潰すといった強烈な”脅迫”の実態が克明に記されている。

そもそも、なぜ協会側は歯止めなく接待や金銭要求に応じ続けてしまったのか。訴状には、報道では触れられていない「支配の起点」となる出来事が記されている。

訴状によると、協会側は’22年４月ごろから、CBD（大麻草由来成分）の有用性を検証するため、東大医学部皮膚科学教室との共同研究を模索していた。協力を仰いだのが、皮膚科の権威である佐藤容疑者だった。

当初、両者は「社会連携講座」の設置に向けて協議を進めていた。これは民間から資金を受け入れて大学内に研究拠点を設置し、共同で研究を行う正規の制度である。しかし、ある些細な出来事が両者の力関係を決定的に変えることとなる。

契約前の’22年５月末、仲介者のメール内容に激怒した佐藤容疑者は、突如として「講座の話はなしだ」といった趣旨の連絡をしてきたという。慌てて謝罪に向かった協会の人間に対し、佐藤容疑者は冷淡な態度を崩さなかった。訴状には、この一件によって協会側が完全に心理的支配下に置かれた経緯が、以下のように記されている。（〈〉内はすべて訴状より）

〈佐藤容疑者（編集部註：訴状では『被告佐藤』と表記）の誤解（編集部註：誤解の内容については訴状では明かされていない）を解くことはできたが、佐藤容疑者は最後に、今後同じようなことがあったら謝罪など受けない、講座の話もなしだ、と強く言った。これを受け、原告らは、講座が維持されるかどうかについては佐藤容疑者の一存でどうとでもなるものであると認識し、特に原告協会代表者は、佐藤容疑者の要求を断ることができないと考えるようになった〉

このときから、対等なパートナーシップではなく、絶対的な権力者とそれに従うしかない民間業者、という歪んだ関係になっていったのである。

高級フレンチでの接待

主従関係が決定的となったのは、正式契約を目前に控えた’23年２月14日のことだ。

呼び出された場所は、東京・有楽町の高級フレンチレストラン。日本屈指のグランメゾンである。訴状によると、個室での会食では、

〈今後の講座の運営や研究の方向性のほか、共同研究を円滑に進めるに際しては、このような食事会が必要であるなどの話があった〉

という。そして、協会代表は佐藤容疑者らが「みなし公務員」ということもあり、会計費用をどうするのか迷った。

〈会計の請求書をだれも取らなかった。費用確認のために原告協会代表者が伝票をとると、すかさず佐藤容疑者及び特任准教授（註：訴状では被告実名）から、「ありがとうございます」との言葉があり、佐藤容疑者、特任准教授がともに席を立って個室を出て行ってしまった〉

会食の費用は約15万6000円。

〈佐藤容疑者の機嫌を損ねて講座の話がなくなりかけたこともあり、今更佐藤容疑者や特任准教授に費用負担を求めてもまた機嫌を損ねることになると考え、費用を支払った〉

こうして“財布”になってしまった協会に対し、佐藤容疑者らの要求はエスカレートの一途をたどる。銀座の高級クラブでの接待は月２回の定例行事となり、１回あたりの支払いは50万円から、多い時には85万円を超えた。

それでも協会側が支払いを続けたのは、数千万円単位の投資を行っている研究プロジェクトを佐藤容疑者の”機嫌”ひとつで潰されるわけにはいかなかったからだ。講座が打ち切られれば、それまでの多額の投資がすべて無駄になってしまうため、後に引けない状況に追い込まれていた。

要求は、金銭だけにとどまらなかった。

訴状によると、佐藤容疑者らは’24年３月のタイ視察旅行の際、現地で性的な接待を受けたことに執着し、帰国後、日本国内でも同様のサービスを求めるようになったという。

指定されたのは、吉原にある高級ソープランドだった。しかも、「夜に行くと妻にバレる」という理由から、接待は平日の真っ昼間に行われた。そして佐藤容疑者はソープランドへ向かう前、協会事務所に立ち寄り、「シャワーを借りたい」と要求したと訴状には書かれている。

〈佐藤容疑者から、ソープランドに行く前に原告協会事務所にあるシャワーを使いたいと求められ、その際佐藤容疑者がシャワーを使用している時間、原告協会事務所には誰もない状態にするよう求められた。（中略）これにより、原告協会の業務は、佐藤容疑者がシャワーを使用している間、一時的に停止せざるを得ない状態となり、業務に支障が生じた〉

業務中の社員全員をオフィスの外へ退去させ、シャワーを浴びてから風俗店へ繰り出した佐藤容疑者。きわめて異常なパートナー関係となっていたのである。

「殺すぞ」「1500万円持ってこい」

しかし、この異常な関係はやはり破綻する。’24年８月30日、銀座の和食店での出来事だった。訴状によると、佐藤容疑者は突然、このようにまくし立てたと記されている。

〈「俺と、俺の代わりである特任准教授を舐めてんのか」・・中略・・「殺すぞ」「明日にでも講座を閉めさすことができる」「講座を潰されたくないなら早く金をもってこい」「お前なんか講座がなくなったら何もなくなるだろう」「社会的にも抹殺するぞ」などと暴言を吐かれ、講座を潰されたくなければ1500万円持ってくるよう求められた〉

この要求から約半月後の９月18日、事態は急転回する。協会代表者のもとに、ネット媒体のジャーナリストから「教授（編集部註：佐藤容疑者）らがソープランドに入る写真を入手した」という取材の申し込みが届いたのだ。

〈ネットのジャーナリストに目を付けられてしまった以上、二人の行為が露見するのは時間の問題であり、講座の継続についても難しくなってしまうのではないかと考えた。原告協会代表者は今まで自分のしてきたことについて徒労感にさいなまされ、もう佐藤容疑者と特任准教授に振り回されるのは終わりにしようと考え、取材に応じることにした〉

その後、協会側は警視庁に対し、1500万円の要求について恐喝、常態化していた接待について強要の被害届を提出した。また、同時期に東京大学のコンプライアンス窓口に対しても、一連の経緯に関する証拠を添えて通報を行っている。

佐藤容疑者の逮捕について協会にコメントを求めると、

「現在、顧問弁護士と協議しているためコメントは差し控えさせていただきます」

との回答があった。

東大教授という絶大な権威と、それを失えば事業が立ち行かなくなる「日本化粧品協会」の恐怖心。逮捕された佐藤容疑者は、警察の取り調べに対し認否を明らかにしていないというが、その歪な構造は、「贈収賄」という単純な言葉で片付けられることなのだろうか。

事件を受けて、東大病院の田中栄病院長は１月27日、引責辞任した。翌日、東大の藤井輝夫総長は会見で、

「社会の信頼を著しく損ねることになり、心からおわび申し上げる」

と謝罪。同日、東大は、全学の教職員約1万3000人に対する調査で、倫理規程に反する事案が22件あり、３件で高額接待が認められたと明らかにした。該当者に関しては、懲戒処分を検討しているという。これを機に、東大はすべての膿を出し切ることができるだろうか。

取材・文：酒井晋介