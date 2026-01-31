バイオリズムを可視化！ピクセラ「Re・De Ring専用アプリ フィジカルヘルス機能」

データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させるピクセラが、グループ会社A-Stageとの共同ブランド「Re・De（リデ）」を展開。

心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De」の次世代スマートリング「Re・De Ring（リデリング）」において、独自の生体信号解析エンジンを用いた大型アップデートが2026年1月27日(火)に実施されます。

ピクセラ「Re・De Ring専用アプリ フィジカルヘルス機能」

アップデート実施日：2026年1月27日(火)

対象モデル：すべての「Re・De Ring」ユーザー

・Re・De Ring Gen2 (2025年12月発売モデル)

・Re・De Ring (2024年発売モデル)

※アプリを最新バージョンに更新するだけで、最先端の解析機能を無料で使用できます

スマートリング「Re・De Ring」の専用アプリに、心とカラダのバランスを可視化する「フィジカルヘルス機能」が追加されます。

今回のアップデートでは、心臓の鼓動に刻まれた微細な変化を読み解く「フィジカルヘルス機能」を新たに搭載。

指先から得られる膨大なバイタルデータを、独自のアルゴリズムが瞬時に解析し、自分の「今」を精密な数値として可視化します。

独自技術による「フィジカルヘルス機能」の革新性

この機能の中核を担うのは、わずか1分間の心拍データから心拍のゆらぎ(心拍変動：HRV)を抽出する高精度解析システムです。

単なる間隔の測定に留まらず、生体リズムの「複雑性」を多角的に解析。

独自の「バイオリズム・デコード・エンジン」が高精度な演算処理を行い、0から100のスコアとして算出します。

数値が高いほどパフォーマンスを発揮しやすい「黄金状態」であることを示します。

これにより、ユーザーは根拠に基づいた「攻めの休憩」や「活動量の最適化」を、かつてない精度で行うことが可能になります。

「Re・De Ring」のアプリは、今後も継続的な機能追加を予定しています。

睡眠、運動、そして今回のフィジカルヘルス。

それぞれのデータが有機的に繋がり、生活をより豊かに、より心地よくリデザインしていく未来を提供し続けます。

※本製品は一般的なウェルネス・フィットネスを目的とした製品であり、医療機器ではありません

※病気の診断・治療・予防などの医療目的には使用できません

Re・De Ring Gen2

価格：29,800円(税込)

カラー：サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラック

サイズ：8サイズ展開

「Re・De Ring Gen2」は、前モデルのコンセプトを継承しながら、ハードウェア面で大幅な進化を遂げた次世代スマートリングの旗艦モデルです。

「つけているだけで、より正確に、より途切れなく自分を知る」体験を追求。

SLEEP TECH × AIによるアドバイス機能に加え、今回の「フィジカルヘルス機能」の搭載により、ユーザーのウェルネス体験をさらに高いステージへと引き上げます。

主な特長

＜進化したセンサーによる圧倒的な計測精度＞

センサー技術の刷新により、心拍数や呼吸数などのバイタルデータ測定精度が飛躍的に向上。

AI解析の基礎となるデータの信頼性を極限まで高めました。

＜最大級のバッテリー持続時間＞

従来モデル比で持続時間が約2日間向上。

充電の煩わしさを軽減し、途切れのない24時間365日の健康管理を実現します。

＜独自開発 MoveSense AI＞

6軸IMUを用いた高度な解析により、ウォーキングやジョギングを瞬時に自動検知。

＜健康を価値に変える「ポイ活」対応＞

日々の目標達成がポイントとして還元される「EveryPoint」連携機能を搭載。

＜耐水・耐久性能の両立＞

IP68相当の防水・防塵性能を備え、医療用ステンレスを採用した美しく強固な筐体。

独自のアルゴリズムで心とカラダのバランスを可視化する、便利な機能です。

ピクセラが提供する「Re・De Ring専用アプリ フィジカルヘルス機能」の紹介でした。

