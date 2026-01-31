創業96年の測定器メーカーである藤田電機。

そんな藤田電機から、アルコールチェッカーの新機種「FA-900U」が発売されています。

測定から記録までを1台で完結できる高機能モデルです。

記録管理を効率化！藤田電機「アルコールチェッカー FA-900U」

価格：18,480円(税込)

発売日：2025年12月15日(月)

測定も記録も、これ一台で完結するアルコールチェッカー「FA-900U」

現場の負担を軽減し、アルコールチェック業務の効率化に大きく貢献する製品です。

無料ソフトウェアで簡単CSV出力

USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリックで可能です。

クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。

誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。

専用の無料ソフトで測定データを自動記録し、日時付きで保存されるため毎日の転記作業が不要になり、業務効率が大幅に向上します。

PC上で一覧表示・検索・集計が可能で、必要な情報へ素早くアクセスできます。

暗所でも見やすいバックライト搭載

バックライト付き画面を搭載しているため、早朝の出庫前点呼、夜間の帰庫時チェック、屋内駐車場や車庫内など照明が不十分な場所でも、測定結果をはっきりと確認できます。

薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。

5,000件の大容量メモリー搭載

従来品(FA-900)の99件から約50倍となる5,000件の測定データを本体に保存可能です。

頻繁なデータ転送の手間を省き、数ヶ月分の記録をまとめて管理できます。

こまめにデータを移す必要がなく、測定後すぐに次の業務に取りかかれます。

万が一のパソコントラブル時でも、本体に大量のデータが残っているため安心です。

ポケットに入る小型サイズで携帯性抜群

小型テレビリモコンほどのコンパクト設計です。

胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズ。

事務所から駐車場への移動時や、複数の車両を巡回する際も邪魔にならず、片手で楽に扱えます。

また、工業デザイナーが手がけたコンパクト＆スタイリッシュなデザインも特徴です。

従来品と同じマウスピースで無駄なし

従来モデルFA-900と同じマウスピースを使用できるため、機種変更時に新たな備品を揃える必要がありません。

すでにお持ちのマウスピースや市販ストローの在庫をそのまま活用でき、コスト削減と導入のスムーズな移行を実現します。

市販のストロー（径 4mm）を専用マウスピースに差し込めば衛生面・健康面的にも安心です。

センサー交換サービス

アルコールチェッカーのセンサーには精度寿命があります。

「ご購入後1年経過」または「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」のどちらか早い方が交換時期です。

センサー交換サービスは、使用中のアルコールチェッカーを販売店に発送すると、新品のアルコールチェッカーに代わるサービス。

新品を購入するよりも安価でランニングコストがおさえられます。

使用方法

1. 付属のマウスピースを本体に取り付けます。

2. キーを押します。『ピッ』と音が鳴り、約3秒間「測定回数」と「メモリーデータ件数」が点滅表示します。

3. 自動的に「12」からカウントダウンが開始され『blo』が表示されるまで待ちます。

4. マウスピースから息を吹き込みます。測定中は「ピー」と音が鳴り続けます。

5. 「ピー」音が止まればマウスピーズから口を外して、表示画面を確認します。

6. 測定結果が表示画面に点滅表示し、約5秒後に消えます。

同梱品

単4型電池ｘ2本ストラップ１本マウスピース1箱（10本）USBケーブル（TYPEC）取扱説明書

製品仕様

型式FA-900U検知方式半導体式ガスセンサー対象ガス呼気中アルコール検知濃度域0.00、0.05〜0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。サンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式測定時間（センサークリーニング時間×15秒）＋（測定時間×5）の合計約20秒LCD表示画面内容カレンダー（年月時分）・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続データメモリー数5,000件（5,001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。）電源単4アルカリ乾電池 2本電池寿命約800回使用温湿度範囲5℃〜35℃（湿度80%RH以下、結露無きこと）保管温湿度範囲ｰ10℃〜50℃（湿度80%RH以下、結露無きこと）外形寸法W:46.0mm × H:137.0mm × D: 27.0mm（突起部含まず）重量約120g（単4形アルカリ乾電池2本含む）センサー交換有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3,000回到達）表示」の早い方

ラジオCM放送中

ニッポン放送にてラジオCMが放送されています。

毎週火曜日・木曜日の「飯田浩司のOK! Cozy up！」番組内、交通情報提供中(AM7:53頃)です。

USB接続だけで手軽に測定データをデジタル管理できるアルコールチェッカー。

藤田電機「アルコールチェッカー FA-900U」の紹介でした。

