ゴールデンポークの旨味と国産野菜がたっぷり！サイボク「ゴールデンポーク 豚汁」

豚の育種から精肉、ハム・ウインナーの製造・販売まで完全一貫体制で手がけているサイボク。

そんなサイボクから、食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」が発売されました。

ゴールデンポークのばら肉の旨味と大ぶりにカットした国産野菜の美味しさがご自宅でも楽しめます。

サイボク「ゴールデンポーク 豚汁」

価格：540円(税込)／500円(税抜)

発売日：2026年1月23日(金)

量目：1袋 210g

賞味期限：製造日より120日

商品形態：常温保存 ※直射日光、高温多湿を避けてください

アレルギー物質(28品目)：小麦・大豆・豚肉・ゼラチン

販売場所：

日高本店ミートショップ・楽農ひろば(野菜直売所)・温泉館内ショップ丸広川越店西武所沢店伊勢丹浦和店東武池袋店JR川越駅店仙台泉店

年代を問わず「ホっと」できる味わい

「ゴールデンポーク 豚汁」は、年代を問わず召し上がった後に「ホっと」できる商品の開発をコンセプトにしています。

野菜は豚汁の定番「こんにゃく、ごぼう、にんじん、大根」を使用。

さらに信州味噌の「白みそ」を使用することで、口当たりが良く、ほのかに甘味が感じられるやさしい味に仕上がるように試行錯誤が行われました。

商品特徴

具材のバランス

肉の厚み・サイズへのこだわりはもちろん、大ぶりにカットした野菜が特徴です。

野菜の「ゴロっ！」とした食感も楽しめます。

味わい

「GPばら肉」を使用することで、ばら肉の旨味・コクを感じながらも全体的に「あっさり」とした味わいに仕上がっています。

最後まで飽きずに召し上がることができます。

常温・長期保存可能な簡便調理品

常温で長期保存可能(賞味期限120日間)なのも嬉しいポイントです。

ギフト用や、地方配送にも対応可能となります。

お召し上がり方

お湯で温める場合

袋の封を切らずに、沸騰したお湯の中で約5分間温めてください。

電子レンジで温める場合

袋を開けずに“必ず立てて”電子レンジ中央において加熱してください。

目安：500w 2分間 / 600w 1分40秒

※電子レンジの機種、ワット数により加熱時間を調整してください。

※写真はイメージです。

※販売場所により価格が異なる場合がございます。

※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。

※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。

ゴールデンポークの旨味と、ゴロゴロとした国産野菜の食感が楽しめる、心も体も温まる一杯です。

サイボク「ゴールデンポーク 豚汁」の紹介でした。

