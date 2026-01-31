『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー』第4弾 “熊手真白”木村魁希が素顔の戦士で登場 “ファイヤキャンドル”三本木大輔も熱いアクション
ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー シリーズ第4弾『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』のゲネプロが30日に公開された。
【写真】ついに…素顔の戦士で登場した熊手真白（木村魁希）
シリーズ第4弾を迎える「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」は、遠野吠（演：冬野心央）、百夜陸王（演：鈴木秀脩）、暴神竜儀（演：神田聖司）、猛原禽次郎（演：松本仁）に加え、ついに熊手真白（演：木村魁希）がシアターGロッソに登場。さらに、ファイヤキャンドル（演：三本木大輔）も参戦する。
いよいよ迎えたファイナルナンバーワンバトル。ゴジュウジャーの命運は？Gロッソオリジナルストーリーで繰り広げられる、ゴジュウジャーショーとなっている。また、一河角乃役の志田こはくも声で出演となっている。公演期間は、1月31日から3月22日の土・日・祝。
■『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』あらすじ
異常事態発生!?厄災がシアターGロッソを包み込み、この世の平和に危機が訪れる！吠たちゴジュウジャーが駆けつけるが、ファイヤキャンドルも現れて事態はどんどんおかしな事に!?一体なにが起きているのか!?全スーパー戦隊の誇りにかけて、“ナンバーワン戦隊”たちは立ちはだかる敵に挑んでいく！
【写真】ついに…素顔の戦士で登場した熊手真白（木村魁希）
シリーズ第4弾を迎える「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」は、遠野吠（演：冬野心央）、百夜陸王（演：鈴木秀脩）、暴神竜儀（演：神田聖司）、猛原禽次郎（演：松本仁）に加え、ついに熊手真白（演：木村魁希）がシアターGロッソに登場。さらに、ファイヤキャンドル（演：三本木大輔）も参戦する。
■『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』あらすじ
異常事態発生!?厄災がシアターGロッソを包み込み、この世の平和に危機が訪れる！吠たちゴジュウジャーが駆けつけるが、ファイヤキャンドルも現れて事態はどんどんおかしな事に!?一体なにが起きているのか!?全スーパー戦隊の誇りにかけて、“ナンバーワン戦隊”たちは立ちはだかる敵に挑んでいく！