【ビリンゲン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは３０日、ドイツのビリンゲンで混合団体（ＨＳ１４７メートル、Ｋ点１３０メートル）が行われ、日本はいずれもミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）、丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）の順で飛び、２７７・８点で３位に入った。

競技は悪天候で２回目が中止となり、１回目の成績で最終順位が決定した。優勝は２９５・４点のスロベニア、２位は２９４・８点のドイツだった。

トップバッターを務めた高梨が、着地直後に両手で顔を覆った。吹き荒れる風と凍える寒さの影響もあっただろう。１０３メートル５０と失敗ジャンプに終わり、出場９か国で最下位スタートとなった日本。ここから仲間たちが奮起を見せる。

２番手は二階堂だ。「どうしようもない風と割り切って気負わずいった」と、１３４メートル５０で一気に３位へ浮上。競技が何度も中断される悪条件で、多くの選手がミスを犯す中、丸山も１２４メートルの好飛躍でつなぎ、最後は小林陵が１２８メートルで表彰台を死守した。

五輪前最後のＷ杯混合団体に、日本は本番を想定して臨んだ。勢いのある二階堂を２番手、３番手には女王ニカ・プレブツ（スロベニア）と低いゲートから張り合える丸山を配置。小林陵にアンカーを託したのは、「ここぞで確実に安定したジャンプをしてくれる」（男子の作山ヘッドコーチ）との信頼からだ。

表彰式後、一人ひとりに頭を下げて謝る高梨に３人が笑顔で声をかけていた。丸山は言う。「私が１番手だったら１０３メートルまで飛べていない。沙羅さんの結果もあったから皆で表彰台に立てた」。本番を目前に、日本の高い技術と結束力が見えた。（福井浩介）

二階堂、日本救う大ジャンプ

２４歳の二階堂が日本を救った。この日最も低い６番ゲートから飛んだ２番手で、全体の最長不倒となる１３４メートル５０の飛躍を披露。強風で一度座ったゲートから戻り、スタートの合図となるコーチの旗が見えないほどの霧に覆われた難しい状況下で、力強いジャンプを見せた。「高さが出ないまま（空中の）前半を通過しちゃった。体が前に流れずいければもっと飛べる」と頼もしい言葉を口にした。