ゴレンジャー、5人そろって50年ぶりに聖地に帰還 ゆで卵でおなじみのマグマン将軍も 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー』第4弾
ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー シリーズ第4弾『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』のゲネプロが30日に東京・水道橋の東京ドームシティ シアターGロッソで公開された。
【写真多数】圧巻…！5人そろって50年ぶりに聖地に帰還した秘密戦隊ゴレンジャー
シリーズ第4弾を迎える「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」は、遠野吠（演：冬野心央）、百夜陸王（演：鈴木秀脩）、暴神竜儀（演：神田聖司）、猛原禽次郎（演：松本仁）に加え、ついに熊手真白（演：木村魁希）がシアターGロッソに登場。さらに、ファイヤキャンドル（演：三本木大輔）も参戦する。いよいよ迎えたファイナルナンバーワンバトル。ゴジュウジャーの命運は？Gロッソオリジナルストーリーで繰り広げられる、ゴジュウジャーショーとなっている。
ショーが始まると、そこにいたのは黒十字軍大幹部「火の山仮面マグマン将軍」だった。その後、アカレンジャーを筆頭に『秘密戦隊ゴレンジャー』の5人が登場。ゴレンジャーがイベントで5人そろうことはあっても、長期のヒーローショーに出演するのは50年ぶりとなる。
“ヒーローショーの聖地”Gロッソならでは、スーパー戦隊シリーズ50周年の節目の作品の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のヒーローショーならではの特別なショーとなっている。なぜ『ゴレンジャー』と『ゴジュウジャー』の邂逅が実現したのか。『ゴレンジャー』では、ゆで卵で倒されたマグマン将軍だが、今回はどんな結末を迎えるのか。その詳細はナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー シリーズ第4弾『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』で。
公演期間は、1月31日から3月22日の土・日・祝。
■『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』あらすじ
異常事態発生!?厄災がシアターGロッソを包み込み、この世の平和に危機が訪れる！吠たちゴジュウジャーが駆けつけるが、ファイヤキャンドルも現れて事態はどんどんおかしな事に!?一体なにが起きているのか!?全スーパー戦隊の誇りにかけて、“ナンバーワン戦隊”たちは立ちはだかる敵に挑んでいく！
【写真多数】圧巻…！5人そろって50年ぶりに聖地に帰還した秘密戦隊ゴレンジャー
シリーズ第4弾を迎える「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」は、遠野吠（演：冬野心央）、百夜陸王（演：鈴木秀脩）、暴神竜儀（演：神田聖司）、猛原禽次郎（演：松本仁）に加え、ついに熊手真白（演：木村魁希）がシアターGロッソに登場。さらに、ファイヤキャンドル（演：三本木大輔）も参戦する。いよいよ迎えたファイナルナンバーワンバトル。ゴジュウジャーの命運は？Gロッソオリジナルストーリーで繰り広げられる、ゴジュウジャーショーとなっている。
“ヒーローショーの聖地”Gロッソならでは、スーパー戦隊シリーズ50周年の節目の作品の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のヒーローショーならではの特別なショーとなっている。なぜ『ゴレンジャー』と『ゴジュウジャー』の邂逅が実現したのか。『ゴレンジャー』では、ゆで卵で倒されたマグマン将軍だが、今回はどんな結末を迎えるのか。その詳細はナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー シリーズ第4弾『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』で。
公演期間は、1月31日から3月22日の土・日・祝。
■『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』あらすじ
異常事態発生!?厄災がシアターGロッソを包み込み、この世の平和に危機が訪れる！吠たちゴジュウジャーが駆けつけるが、ファイヤキャンドルも現れて事態はどんどんおかしな事に!?一体なにが起きているのか!?全スーパー戦隊の誇りにかけて、“ナンバーワン戦隊”たちは立ちはだかる敵に挑んでいく！