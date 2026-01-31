グラビアアイドルの新田妃奈（26）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なグラビアショットを投稿した。

「強めメイクしてこんな衣装着てみたの」と胸からおなかにかけて編み上げのような奇抜デザインの紫色ハイレグコスチューム姿を披露。「ドSぽい」と自称し、「メイクと髪型と衣装でいつも見違えるのが、この仕事の楽しいところ これもすき？」とファンに呼びかけた。

また、別の投稿では「令和のえちえちクイーン」と記し、好評を得ている川でのゴールドビキニ水着ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「素敵な水着」「最高に可愛い」「わーお」「セクシー」「色っぽい」「スタイル抜群」「えちえち最強」「フェロモンビンビン」「ご利益ありそ」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。昨年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。