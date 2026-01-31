松山英樹「パー５で取れず苦しくなった」 ７３で１８位に後退…１０打差で週末へ「少しでも縮めたい」
◆米国男子プロゴルフツアー ファーマーズインシュアランス・オープン 第２日（３０日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）
第２ラウンドが行われ、２打差３位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１バーディー、２ボギーの７３と落とし、通算７アンダーの１８位に後退した。首位とは１０打差。
距離が長く、難易度が高い南Ｃでスコアを伸ばせなかった。１番から出た前半９ホールは全てパーオンしながらもパーで後半へ。１０番、１２番はショットがラフにつかまりボギーをたたいたが、１６番パー３は第１打がグリーンの傾斜を下って２・５メートルに寄せて初バーディー。１７番はグリーン右ラフから好アプローチでパーを拾い、７３で第２日を終えた。
◆松山に聞く
―第２ラウンドを振り返って。
「最初からなかなかチャンスにつけることができなくて、パー５の６番、９番で取れなかったというところで苦しくなってきた」
―１６番パー３でバーディーを奪った。
「あれも入るとは思わなかったので、バーディーが取れて良かった」
―明日に向けて。
「ジャスティン（ローズ）がすごい伸ばしてるので、少しでも縮めていけるように頑張りたい」