◆米国男子プロゴルフツアー ファーマーズインシュアランス・オープン 第２日（３０日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）

第２ラウンドが行われ、２打差３位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１バーディー、２ボギーの７３と落とし、通算７アンダーの１８位に後退した。首位とは１０打差。

距離が長く、難易度が高い南Ｃでスコアを伸ばせなかった。１番から出た前半９ホールは全てパーオンしながらもパーで後半へ。１０番、１２番はショットがラフにつかまりボギーをたたいたが、１６番パー３は第１打がグリーンの傾斜を下って２・５メートルに寄せて初バーディー。１７番はグリーン右ラフから好アプローチでパーを拾い、７３で第２日を終えた。

◆松山に聞く

―第２ラウンドを振り返って。

「最初からなかなかチャンスにつけることができなくて、パー５の６番、９番で取れなかったというところで苦しくなってきた」

―１６番パー３でバーディーを奪った。

「あれも入るとは思わなかったので、バーディーが取れて良かった」

―明日に向けて。

「ジャスティン（ローズ）がすごい伸ばしてるので、少しでも縮めていけるように頑張りたい」