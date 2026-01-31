ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。メガネ姿を投稿した。

「#眼鏡女子」「#家に100個以上あるよ」のハッシュタグをつけ、オフホワイトのニットトップスに赤のミニスカートに独特なデザインのメガネ姿をアップ。「このあとどうしよっかハート」とつづり、トップスをまくりあげ、谷間を大胆に露出したランジェリーをあらわにし、サクランボを加えるショットなどをアップした。

ファンやフォロワーからも「最強メガネっ子ぽち様爆誕」「メチャメチャ可愛い」「瞳が美しい」「エロ過ぎです」「期待値1万％UPあーぷ」「セクシーな女神」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。