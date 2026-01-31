【ハイキュー‼×SVリーグ】ヴィクトリーナ姫路の河俣心海がハイキュー‼ベストメンバーを選出 北信介をオポジット起用？
『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（21）
ヴィクトリーナ姫路 河俣心海 後編
（前編：河俣心海は宮部藍梨らとのポジション争いも「焦らない」 同期の活躍も励みに19歳で日本代表入り＞＞）
Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？
【オポジット】
北信介（稲荷崎高校）
【アウトサイドヒッター】
田中龍之介（烏野高校）、五色工（白鳥沢学園高校）
【ミドルブロッカー】
黒尾鉄朗（音駒高校）、天童覚（白鳥沢学園高校）
【セッター】
赤葦京治（梟谷学園高校）
【リベロ】
夜久衛輔（音駒高校）
「北さんをオポジットにしたのは、『女子だったらあり』という視点で。とにかくかっこいいですね。真面目に『ちゃんとやんねん』って感じが。サイドは田中。ちょっと抜けたところはあるけど、バレーになると真剣になるところが好きです。もうひとりの五色は、『自分が一番』って思っている感じを見ると『頑張れ』と思います。私に似ている？ 私は自分が一番とは思っていません！（笑）。
ミドルは黒尾。かっこいいのはもちろん、自分に余裕があるところがいいですね。もうひとりは天童。ここ打ちたくなるでしょ、ここにいるよって誘って打たせる感じが、賢いなって。
セッターは赤葦。作品のなかで好きなキャラですね。クールでかっこいいし、スパイカーひとりひとりの特徴をよくわかってる。夜久は、とにかくめっちゃ拾いますよね。こんなリベロがいたら安心だなって思います」
Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？
「北さんはバレー以外のところもしっかり意識しているんですよね。普段の生活もしっかりしないと、できていないことがバレーにも影響してしまう。私もオフになった瞬間は静かなほうなので、北さんのように真面目な人が好きです（笑）」
Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？
烏野高校vs音駒高校
「映画の『ゴミ捨て場の決戦』は、（高校時代のチームメイトである）千嘉と藍美と３人で観に行きました！ 楽しかったですね。最後のオープントスのところが印象に残っています。成徳はオープンバレーだったので、『あ、オープンだ！』ってなりました」
【プロフィール】
河俣心海（かわまた・ここみ）
所属：ヴィクトリーナ姫路
2006年９月19日生まれ、東京都出身。身長183cm、オポジット・ミドルブロッカー。小学５年でバレーボールを始める。下北沢成徳高校１年時に、アジアU18選手権に出場して優勝を経験。高校２、３年時に春高バレーでチームを２年連続の準優勝に導いた。2025年にヴィクトリーナ姫路に入団。同年、日本代表に選出された。