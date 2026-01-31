『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（21）

ヴィクトリーナ姫路 河俣心海 後編

（前編：河俣心海は宮部藍梨らとのポジション争いも「焦らない」 同期の活躍も励みに19歳で日本代表入り＞＞）



選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

北信介（稲荷崎高校）

【アウトサイドヒッター】

田中龍之介（烏野高校）、五色工（白鳥沢学園高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、天童覚（白鳥沢学園高校）

【セッター】

赤葦京治（梟谷学園高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「北さんをオポジットにしたのは、『女子だったらあり』という視点で。とにかくかっこいいですね。真面目に『ちゃんとやんねん』って感じが。サイドは田中。ちょっと抜けたところはあるけど、バレーになると真剣になるところが好きです。もうひとりの五色は、『自分が一番』って思っている感じを見ると『頑張れ』と思います。私に似ている？ 私は自分が一番とは思っていません！（笑）。

ミドルは黒尾。かっこいいのはもちろん、自分に余裕があるところがいいですね。もうひとりは天童。ここ打ちたくなるでしょ、ここにいるよって誘って打たせる感じが、賢いなって。

セッターは赤葦。作品のなかで好きなキャラですね。クールでかっこいいし、スパイカーひとりひとりの特徴をよくわかってる。夜久は、とにかくめっちゃ拾いますよね。こんなリベロがいたら安心だなって思います」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「北さんはバレー以外のところもしっかり意識しているんですよね。普段の生活もしっかりしないと、できていないことがバレーにも影響してしまう。私もオフになった瞬間は静かなほうなので、北さんのように真面目な人が好きです（笑）」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs音駒高校

「映画の『ゴミ捨て場の決戦』は、（高校時代のチームメイトである）千嘉と藍美と３人で観に行きました！ 楽しかったですね。最後のオープントスのところが印象に残っています。成徳はオープンバレーだったので、『あ、オープンだ！』ってなりました」

【プロフィール】

河俣心海（かわまた・ここみ）

所属：ヴィクトリーナ姫路

2006年９月19日生まれ、東京都出身。身長183cm、オポジット・ミドルブロッカー。小学５年でバレーボールを始める。下北沢成徳高校１年時に、アジアU18選手権に出場して優勝を経験。高校２、３年時に春高バレーでチームを２年連続の準優勝に導いた。2025年にヴィクトリーナ姫路に入団。同年、日本代表に選出された。