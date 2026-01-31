『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（21）

ヴィクトリーナ姫路 河俣心海 前編

【中学のチームメイトと一緒に下北沢成徳へ】

ヴィクトリーナ姫路の河俣心海（19歳）には、強く脳裏に焼きついた風景がある。それは、下北沢成徳高校２年時のインターハイ予選。東京都で鎬（しのぎ）を削る共栄学園戦で、相手のミドルブロッカーを弾き飛ばすスパイクを打ち、そのボールが生き物のように飛翔して隣のコートまで飛んでいった。

「一番、気持ちよかったですね」



ヴィクトリーナ姫路のオポジットとしてプレーする河俣心海





河俣はそう言ってうっとりする。一種の自己陶酔が、彼女を特別なオポジットに進化させつつある。日本の女子バレーでは男子バレーと違って、オポジットは必ずしも攻撃に特化したポジションではない。しかし彼女の気配は、男子のそれに近い。

「バレーをしている自分が好き」

「まだ出会っていない（進化した）自分に会いたい」

「『ポジティブだね』と周りに言われます」

どの言葉も、勝負を託されるオポジットのキャラクターを濃厚に映し出している。

東京で生まれた河俣は、小学５年でバレーを始めたという。

「両親ともバレーをテレビで観るのが好きで、自分も自然に家族とバレーを観ていました。それで両親に『背が大きいんだし、やってみれば』と言われたんです。でも、最初は自分の意志で始めたわけではなかったので、楽しい思い出はないですね」

河俣はバツが悪そうに笑う。何気なく中学でもバレーを続けることにしたが、そこで転機があった。

「中学でバレーをやるのも、最初は乗り気ではなかったんです。でも結果的に、『バレーが楽しい』と思うようになりました。練習が最新のもので、ラリーとかもたくさんできて面白かったんです。それに、何より仲間たちが素敵で、一緒にいるのも、バレーするのも好きでした」

ポジションは、中学２年でミドルブロッカーからオポジットに転向している。才能を開花させて、女子バレーの名門・下北沢成徳に進学した。

「成徳って練習がきついイメージがあったので不安でした。でも、中学で一緒だったメンバーがほぼ全員入ったので、『みんなと一緒なら頑張れる』と。１年目はきつかったですけど、２、３年は自分たちがメインになって楽しかったです。同期のメンバーで戦えるのは面白かったし、周りに『すごい』と言ってもらえるのもうれしくて、『自分の同期、すごいだろ！』って思ってました（笑）」

下北沢成徳では、バレー漬けの生活を楽しんだ。

「校内合宿があるんですが、金曜日がオフなんです。家に帰れる楽しみもあるんですが。木曜の夜はテンションおかしいんですよ（笑）。『明日は休みだ！』ってみんなで騒ぐのが好きでした。夜中に体育館に行って、みんなで語り合ったり、音楽かけたり、踊ったり。合宿所では後輩が寝ているんで、抜き足差し足で戻るのが楽しかったです」

河俣は、そう言ってやんちゃな笑みを浮かべた。

【高卒１年目で日本代表に初選出】

チームメイトとして一緒に戦ったイェーモンミャと柳千嘉（ともにデンソーエアリービーズ）、小山明（埼玉上尾メディックス）、中田藍美（クインシーズ刈谷）は、今やSVリーガーになっている。また、日本代表で世界バレーも戦った秋本美空（ドレスナーSC）を擁した共栄学園とは、全国の舞台でも熱戦を繰り広げた。

高校２、３年と２年連続で春高バレーの決勝へとチームを導いた。１年時にはアンダーカテゴリーの代表にも招集され、アジアU18選手権で優勝も経験している。

「同期の選手たちはみんなレベルが高いので、『自分も頑張んなきゃ』って思いますね。やっぱり、うまい子がたくさんいると面白い。ライバル？ いや、自分はライバルを作らないタイプです。ライバルを作ってしまうと、そのライバルが自分より上のようで嫌なので」

実に彼女らしい。自負心が透けて見えるが、無邪気なだけに憎めない。

昨年３月、ヴィクトリーナ姫路の内定選手としてSVリーグデビュー。その後、日本代表にも選出されている。その実力は伊達ではない。

高校を卒業して１年目、彼女はオポジットとしての道を行く。

――ミドルでプレーする選択肢もあると思いますが、ポジションはどこでもいいのですか？

そう訊ねると、彼女は明言した。

「いや、オポジットがいいです！ レフトはやったことがないのでわからないですけど、私はレシーブが好きで、上がったうれしさは半端じゃない。レセプション（サーブレシーブ）よりも、ディグ（スパイクレシーブ）が好きですね。ミドルはその感覚がないので、オポが好きですね。あと、トスの感覚も、うしろ目からオープンでくるトスを思いきり打つのが好きなので」

河俣は断固として言う。オポジットへのこだわりは強い。

「高校時代、対戦した相手から『目が狼だよ』と言われたことはあります。自分ではわからなかったんですが。ファンの方にプレー動画を作ってもらって見た時、確かにグーっていう感じで『入り込んでいるな』と思いましたね（笑）。ただ、正直に言うと、自信がないのにあるように見せているだけかなって」

しかし、その虚構も演じ続けたら真実になる。彼女は特別なスパイカーの匂いがする。コートに立つと周りが覇気を放ち、183cmの長身がさらに高くなったように錯覚する。

チーム内のポジション争いの相手は、日本代表の宮部藍梨がいるなど厳しいが、アヴィタル・セリンジャーHCからもパワフルなスパイクを期待されているという。

「ポジション争いは難しいとは思います。でも、焦らないことを大事にしています。コートに入らなくても、学べることはたくさんあるので」

河俣は虎視眈々と牙をとぐ。

（後編：ヴィクトリーナ姫路の河俣心海がハイキュー‼ベストメンバーを選出 北信介をオポジット起用？＞＞）

【プロフィール】

河俣心海（かわまた・ここみ）

所属：ヴィクトリーナ姫路

2006年９月19日生まれ、東京都出身。身長183cm、オポジット・ミドルブロッカー。小学５年でバレーボールを始める。下北沢成徳高校１年時に、アジアU18選手権に出場して優勝を経験。高校２、３年時に春高バレーでチームを２年連続の準優勝に導いた。2025年にヴィクトリーナ姫路に入団。同年、日本代表に選出された。