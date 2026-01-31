声が魅力的だと思う「スターダスト所属」の男性俳優ランキング！ 「市原隼人」を上回る1位は？
数多くの芸能人が所属し、さまざまな俳優が在籍する大手芸能事務所「スターダストプロモーション」。今回は、スターダストに所属する「男性俳優」について、オリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は2025年12月18〜22日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×スターダスト男性俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では「声」に注目したランキングを紹介します。
それでは、「声が魅力的だと思うスターダスト所属の男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位は市原隼人さんです。市原さんは、映画『リリイ・シュシュのすべて』で主演を務めデビューし、映画『偶然にも最悪な少年』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。ドラマ『WATER BOYS2』（フジテレビ系）が大ヒットするなど、すぐに俳優としてブレークを果たします。
その後は、さまざまな映画やドラマに出演し魅力的な渋い声を披露。映画化もされた主演作『おいしい給食』シリーズでは、ナレーションも市原さんが担当し人気を集めています。
回答者からは、「カッコイイ声をしていて聞き心地がいいから」（50代女性／愛知県）、「独特な声質で、俳優としてだけでなくナレーターとして活躍されている」（50代男性／大阪府）、「正直にハキハキ話す声が男らしくて好き。少しハスキーな声が魅力的です」（40代女性／京都府）などの意見が寄せられました。
1位は北村匠海さんでした。北村さんは子役として芸能活動をスタートさせ、これまで数多くの映画やドラマに出演しています。2017年公開の主演映画『君の膵臓をたべたい』が大ヒットし、その後は映画『東京リベンジャーズシリーズ』、『幽☆遊☆白書』（Netflix）、NHK連続テレビ小説『あんぱん』などに出演。演技派の若手俳優として高い評価を得ています。
また、ダンスロックバンド「DISH//」のボーカル＆ギターとしても活動。美しい歌声を歌手として披露しているので、声が好きな人が多いようです。
回答者からは、「歌がうまいし、演技の時の落ち着いた声も良い」（30代女性／東京都）、「歌手もやれちゃうくらいにいい声している」（20代女性／大阪府）、「アーティストとしての彼の声が魅力的だから」（20代男性／長野県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
