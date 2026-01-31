見た目がかわいいと思う「愛媛県のお土産」ランキング！ 2位「坊っちゃんだんご」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが一段と深まり、空気の透明感がいっそう増すこの時期、目にするだけで心が弾むようなステキな手土産との出会いはいかがでしょうか。今回は地域の魅力と「かわいさ」が詰まった逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「愛媛県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「誰でも手軽に食べることが出来そうなのと、老若男女好きそうだから」（30代女性／北海道）、「三色団子で、ちいさくてかわいい」（20代女性／大分県）、「坊ちゃんの舞台ですからね、だんご美味しいですし可愛いです！」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「愛媛県産の様々な柑橘をそのままゼリーにしたような、飲むタイプのゼリーで、色とりどりのパッケージと、まるで果実を丸かじりしているようなジューシーさが魅力だから」（50代男性／広島県）、「子供が食べている姿は商品にマッチして可愛く見えます」（50代男性／大阪府）、「そのまま吸って食べるスタイルと、果実感のある色合いが可愛い。パッケージも親しみやすく、SNS映えしやすい見た目」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
