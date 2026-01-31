「ＡＢＥＭＡ」は３０日、スポーツ・チャンネル「ＤＡＺＮ」のコンテンツが視聴可能な有料プラン「ＡＢＥＭＡ ｄｅ ＤＡＺＮ」において、２月６日に開幕する「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」を全試合生配信すると発表した。毎節厳選６試合は無料で配信される。

同時に、「ＡＢＥＭＡ ｄｅ ＤＡＺＮ」の料金プランを改定。月額プランはこれまでの４２００円（税込）から３８００円（税込）に値下げされ、年間プラン（一括払い）も３２０００円（税込）から３００００円（税込）へと改定された。学生を対象とした年額１６０００円の学割プランも提供されている。

「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」は、Ｊリーグのシーズン移行に伴い今年２月から６月にかけて開催される特別大会。東西２グループによる「地域リーグラウンド」と、最終順位を決める「プレーオフラウンド」の２部構成で、引き分けなしの完全決着方式を採用している。Ｊ１優勝クラブには、次期ＡＣＬ（ＡＦＣチャンピオンズリーグ）エリート２０２６／２７の出場権が与えられる。

「ＡＢＥＭＡ ｄｅ ＤＡＺＮ」では、６月から７月にかけて行われる「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」も全試合配信される。