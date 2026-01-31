BTSのJ−HOPE（31）が29日、カムバック（3月20日）に向けた近況を公開した。インスタグラムに、練習室の光景など数枚の写真をアップした。V（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）が手を握り、カメラを見つめるショットや練習場内でダンスを練習する様子、鉄板焼き店に座っているJIMIN（ジミン）、鏡に向かって自撮りするJ−HOPEの写真などが掲載された。

韓国メディアOSENは31日、「特にファンを最も熱狂させたのは、VとJUNG KOOKが手を握り合った姿だった。ちゃめっ気たっぷりで温かい表情でカメラを凝視している」と報じた。「J−HOPEは、復帰に向けて準備が整っているようだ。練習室の鏡の自撮りを通じて、一層鋭くなったあごのラインとしっかりとしたフィジカルを誇示し、本格的なカムバックカウントダウンに突入したことを知らせた」とも伝えた。

さらに同メディアは、ファンの反応も紹介した。「写真を見たファンたちは『BTSカムバックだけを待つ』『VとJUNG KOOKが手を握っているのがとてもかわいい』『練習室の写真を見ると、心臓がドキドキする』などの多様な反応をみせている」と報じた。

BTSは、3月20日に新アルバム「ARIRANG（アリラン）」をリリースし、4月9日にソウル郊外の高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムからスタートし、計34都市82公演に及ぶ大規模ワールドツアーに突入する。