【きょうから】『パンどろぼう』体験型イベント 絵本の中に入ったような“ワクワク”空間【詳細あり】
1月31日から、神奈川・ASOBUILD YOKOHAMA COASTで開催される、大人気絵本『パンどろぼう』のキャラクターたちが大集合する体験型イベント「パンどろぼうひろば」の会場内写真が公開となった。
【写真たくさん】会場マップも！パンどろぼうひろばの様子
「パンどろぼう」の絵本の世界に入り込んだかのような”ワクワク”と”癒し”の空間で、写真を撮ったり、絵本に出てくるパンやおにぎりを食べて楽しむことができる。「パンどろぼうひろば」オリジナルグッズも用意されている。
同イベントは、4月5日まで行われる。
■エントランス
イベントオリジナルイラストのパンどろぼうが皆様をお出迎え！ゲートをくぐるといよいよ「パンどろぼうひろば」の始まりです。
■パンどろぼうのかくれが
サイズ感がかわいいパンどろぼうのかくれが。撮り合っても「ぬい撮り」しても楽しい！
■パンどろぼうプール、パンどろぼうタワー
パンどろぼうまみれになれるパン形のプール、迫力満点の特大パンタワーにかわいさが詰まっています！
■せかいいちおいしいもりのパンや、きょうのおすすめ、もりとまちのパンや
絵本に出てきたお店があなたの目の前に！「パンどろぼうひろば」で販売中のフードも展示されています。
■めくれる巨大絵本A、めくれる巨大絵本B
衝撃的なシーンが実際にめくることのできる巨大絵本となって登場！めくって遊ぶも良し、絵本の中に飛び込んだような写真を撮って楽しむも良し。
■クレーンゲームコーナー
こぶたのクレーンゲームコーナーでは、パンどろぼうのかくれがにある“あの”ぬいぐるみに出会えるチャンスも！
■ほっかほっカー
ダイナミックなほっかほっカーが登場！メロンパンのホイールなど、細部までこだわり抜かれています。
■コッコのうえんのメッセージボード
コッコのうえんのりんごの木にメッセージを貼り付けて、思い出を残していってね。
■フルーツサンドフォトスポット、おにぎりぼうやのフォトスポット
フルーツサンドのパネルから顔やぬいぐるみを出して撮ったり、おにぎりぼうやを転がして楽しんだり。
■読み聞かせコーナー
パンどろぼうの物語が楽しめる読み聞かせコーナー。イベントのメインビジュアル前での記念撮影もぜひ！
■パンまつりひろば
数々のかわいくておいしいフードたちを「パンまつりひろば」で楽しもう！フードにはうれしい特典も。何度か通ってフードと特典をコンプリートしてみては？！スープ・ドリンクのセットもご用意。フードメニューの詳細は公式サイトからご確認ください。
（フードメニュー一例）
・もりのパンやのしょくパン 490円
・ブーブーコロッケパン 490円
・パンまつりのライオンパン カレー入り 590円
・パンどろぼうひろばのカフェラテアート 890円
・コッコのうえんのフルーツ入りスカッシュ 890円
特典01：パン・おにぎりに「はってはがせるステッカー」付き
各種パン・おにぎりの包装に、「パンどろぼうひろば はってはがせるステッカー（全11種）」が貼り付けてあります。食べた後ははがしてお好きな場所に再利用いただけます。
※ステッカーの種類はそれぞれのメニューで決まっており選択できません。
特典02：パン・おにぎり購入で、「ペーパーバッグ」プレゼント
各種パン・おにぎりを購入で「パンどろぼうひろば ペーパーバッグ（全3種）」を1会計につき1個プレゼントいたします。
※ランダムのため袋の交換などのご要望はご遠慮ください。
特典03：合計3000円以上のご購入でくりかえし使える「ランチョンマット」プレゼント
フードメニュー合計3000円以上のご購入で「パンどろぼうひろば ランチョンマット」をプレゼントいたします。
※3000円ごとのご提供ではありません。
■グッズショップ
イベントオリジナルイラストを使用したグッズも含む、「パンどろぼう」まみれのグッズショップ。まだ出会ったことのない「パンどろぼう」グッズに出会えるチャンスです！日常使いできるクラフトランチバッグや缶タンブラー、さりげなくアピールできるキーホルダーのほか、「パンどろぼうひろば」などに連れて行くぬいぐるみをお迎えするのもおすすめ。「パンどろぼうひろば」オリジナルグッズの詳細は公式サイトよりご確認ください。なお、グッズショップは入場チケットをお持ちでない方もご利用いただけます。お気軽にお立ち寄りください！
（オリジナルグッズ一例）
・「パンどろぼうひろば ぬいぐるみ」3190円
・「パンどろぼうひろば クラフトランチバッグ」2750円
・「パンどろぼうひろば クレーンゲームキーホルダー」1100円
・「パンどろぼうひろば アクリルチャーム（ランダム4種）」770円
【写真たくさん】会場マップも！パンどろぼうひろばの様子
「パンどろぼう」の絵本の世界に入り込んだかのような”ワクワク”と”癒し”の空間で、写真を撮ったり、絵本に出てくるパンやおにぎりを食べて楽しむことができる。「パンどろぼうひろば」オリジナルグッズも用意されている。
■エントランス
イベントオリジナルイラストのパンどろぼうが皆様をお出迎え！ゲートをくぐるといよいよ「パンどろぼうひろば」の始まりです。
■パンどろぼうのかくれが
サイズ感がかわいいパンどろぼうのかくれが。撮り合っても「ぬい撮り」しても楽しい！
■パンどろぼうプール、パンどろぼうタワー
パンどろぼうまみれになれるパン形のプール、迫力満点の特大パンタワーにかわいさが詰まっています！
■せかいいちおいしいもりのパンや、きょうのおすすめ、もりとまちのパンや
絵本に出てきたお店があなたの目の前に！「パンどろぼうひろば」で販売中のフードも展示されています。
■めくれる巨大絵本A、めくれる巨大絵本B
衝撃的なシーンが実際にめくることのできる巨大絵本となって登場！めくって遊ぶも良し、絵本の中に飛び込んだような写真を撮って楽しむも良し。
■クレーンゲームコーナー
こぶたのクレーンゲームコーナーでは、パンどろぼうのかくれがにある“あの”ぬいぐるみに出会えるチャンスも！
■ほっかほっカー
ダイナミックなほっかほっカーが登場！メロンパンのホイールなど、細部までこだわり抜かれています。
■コッコのうえんのメッセージボード
コッコのうえんのりんごの木にメッセージを貼り付けて、思い出を残していってね。
■フルーツサンドフォトスポット、おにぎりぼうやのフォトスポット
フルーツサンドのパネルから顔やぬいぐるみを出して撮ったり、おにぎりぼうやを転がして楽しんだり。
■読み聞かせコーナー
パンどろぼうの物語が楽しめる読み聞かせコーナー。イベントのメインビジュアル前での記念撮影もぜひ！
■パンまつりひろば
数々のかわいくておいしいフードたちを「パンまつりひろば」で楽しもう！フードにはうれしい特典も。何度か通ってフードと特典をコンプリートしてみては？！スープ・ドリンクのセットもご用意。フードメニューの詳細は公式サイトからご確認ください。
（フードメニュー一例）
・もりのパンやのしょくパン 490円
・ブーブーコロッケパン 490円
・パンまつりのライオンパン カレー入り 590円
・パンどろぼうひろばのカフェラテアート 890円
・コッコのうえんのフルーツ入りスカッシュ 890円
特典01：パン・おにぎりに「はってはがせるステッカー」付き
各種パン・おにぎりの包装に、「パンどろぼうひろば はってはがせるステッカー（全11種）」が貼り付けてあります。食べた後ははがしてお好きな場所に再利用いただけます。
※ステッカーの種類はそれぞれのメニューで決まっており選択できません。
特典02：パン・おにぎり購入で、「ペーパーバッグ」プレゼント
各種パン・おにぎりを購入で「パンどろぼうひろば ペーパーバッグ（全3種）」を1会計につき1個プレゼントいたします。
※ランダムのため袋の交換などのご要望はご遠慮ください。
特典03：合計3000円以上のご購入でくりかえし使える「ランチョンマット」プレゼント
フードメニュー合計3000円以上のご購入で「パンどろぼうひろば ランチョンマット」をプレゼントいたします。
※3000円ごとのご提供ではありません。
■グッズショップ
イベントオリジナルイラストを使用したグッズも含む、「パンどろぼう」まみれのグッズショップ。まだ出会ったことのない「パンどろぼう」グッズに出会えるチャンスです！日常使いできるクラフトランチバッグや缶タンブラー、さりげなくアピールできるキーホルダーのほか、「パンどろぼうひろば」などに連れて行くぬいぐるみをお迎えするのもおすすめ。「パンどろぼうひろば」オリジナルグッズの詳細は公式サイトよりご確認ください。なお、グッズショップは入場チケットをお持ちでない方もご利用いただけます。お気軽にお立ち寄りください！
（オリジナルグッズ一例）
・「パンどろぼうひろば ぬいぐるみ」3190円
・「パンどろぼうひろば クラフトランチバッグ」2750円
・「パンどろぼうひろば クレーンゲームキーホルダー」1100円
・「パンどろぼうひろば アクリルチャーム（ランダム4種）」770円