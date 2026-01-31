シューティングゲームファン必見！ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋

「ふしぎなゲーム祭り」開催委員会（主催：メビウス）は、ニュー新橋ビル地下2階にて2026年2月1日(日)にゲーム体験イベント「ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋」を開催します。

このイベントでは、各メーカーより出展されるシューティングゲームを中心としたタイトルの試遊や物販が行われます。

注目の出展タイトルや開催概要を紹介します。

ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋

開催日時：2026年2月1日(日) 11時〜16時

場所：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル 地下2階「ニュー新ホール」

入場料：試遊・物販 利用90分300円

※会場へはエレベータでのみ移動可能です。

ニュー新橋ビル地下2階にて、複数のゲームメーカーが参加する体験イベントが開催されます。

会場では各社のタイトル展示や試遊に加え、物販も実施される予定です。

各メーカーより出展されるタイトルは以下の通りです。

RS34「Karous(カラス)」

RS34からは「Karous(カラス)」が出展されます。

スクリーンショットが公開されています。

キマイラ機関「宇宙銀河ウォーズ」

キマイラ機関からは「宇宙銀河ウォーズ」が登場します。

このタイトルは映像のみの出展となります。

コスモマキアー「式神の城3(原題：ローマ数字3)」

コスモマキアーは「式神の城3(原題：ローマ数字3)」を出展します。

人気シリーズのタイトルが会場で確認できます。

賈船 COSEN「キャンディレンジャー」

賈船 COSENからは「キャンディレンジャー」がラインナップされています。

公開されたゲーム画面を確認できます。

コロンバスサークル「物販 周辺機器の展示」

コロンバスサークルもイベントに参加します。

物販および周辺機器の展示が行われる予定です。

サクセス「サイヴァリア3」

サクセスからは「サイヴァリア3」が出展されます。

最新のスクリーンショットが公開されています。

BEEP「コットンリブートハイテンション」

BEEPは「コットンリブートハイテンション」を出展します。

会場での展示に期待が高まります。

ピクセル「バウンティシスターズ」

ピクセルからは「バウンティシスターズ」が登場します。

ドット絵が印象的なゲーム画面が公開されています。

メビウス「宵祓い探偵ミアズマブレイカー Nintendo Switch2(TM)エディション」

主催のメビウスからは「宵祓い探偵ミアズマブレイカー Nintendo Switch2(TM)エディション」が出展されます。

次世代機に向けたエディションとして注目が集まります。

ロケットエンジン「トラブルウィッチーズふぁいなる！ラストエンド」

ロケットエンジンからは2タイトルが出展されます。

1つ目は「トラブルウィッチーズふぁいなる！ラストエンド」。

可愛らしいキャラクターたちが描かれたスクリーンショットが公開されています。

ロケットエンジン「ヴァルシュトレイの狂ひょう(原題：風炎)」

ロケットエンジンの2つ目のタイトルは「ヴァルシュトレイの狂ひょう(原題：風炎)」です。

硬派なシューティングゲームの雰囲気が伝わる画像となっています。

各タイトルの詳細や最新情報は、公式サイトにて常時更新される予定です。

新橋でシューティングゲームの祭典を楽しんでみてください。

メビウス「ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋」の紹介でした。

