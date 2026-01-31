書く時間と味わう時間！モンブラン＆オークウッドプレミア東京「インスパイア・ライティング ハイティー」

優れたクラフツマンシップとデザインの代名詞であるモンブランと、サービスレジデンス＆ホテルブランド「Oakwood(オークウッド)」。

両ブランドのコラボレーションとして「インスパイア・ライティング ハイティー：トワイライトクラリティ 心と静けさが澄みわたる、書く時間に寄り添うハイティー」が開催されます。

東京駅八重洲口に位置するオークウッドプレミア東京にて、2026年2月2日(月)から4月30日(木)までの期間限定での開催です。

モンブラン＆オークウッドプレミア東京「インスパイア・ライティング ハイティー：トワイライトクラリティ」

期間：2026年2月2日(月)〜4月30日(木)16:00から提供開始予定

限定数：1日限定8組

価格：

一般料金 お1人様 7,000円(税込)アスコットスターリワーズ(ASR)メンバー特別料金 お一人様 6,500円(税込)

場所：オークウッドプレミア東京 6階バー＆ラウンジ (東京都千代田区丸の内1-8-2)

※表記料金には税・サービス料が含まれています。

※アスコットスターリワーズ(ASR)は、年会費無料のロイヤリティプログラムです。ご入会はご予約サイトにて、ご確認ください。

「インスパイア・ライティング ハイティー：トワイライトクラリティ」は、「文字を綴る時間で、ひらめきと集中力を目覚めさせる」をコンセプトに、書くことと味わうことを軸に構成された新しいタイプのハイティーです。

慌ただしい日常の中で、あえて立ち止まり、思考や感性に静かに向き合う時間を提供します。

脳の働きをサポートする栄養素を豊富に含むブレインフーズを使用したセイボリーやスイーツを楽しみながら、モンブランの筆記具を手に取り、文字を綴る時間を体験できます。

脳の活性化が期待できる食材、サバを使用したセイボリーなどが用意されます。

ウェルカムドリンクは、モンブランのインクをイメージした一杯です。

特別ワークショップ

ハイティーの開催期間中は、カリグラファー島野 真希氏を招いた特別ワークショップも日時限定で実施されます。

ワークショップの予約方法については、オークウッドプレミア東京へお問い合わせください。

オークウッドプレミア東京 Tel：03-6631-6800

※通常のハイティーのご予約時間とは異なります。

ビスポークシグニチャーイベント

基本情報

日時：2月8日(日)、4月25日(土)13:30〜16:00

お客様一人ひとりの個性やご要望に合わせた、世界にひとつだけのオリジナルシグニチャーを制作するイベントです。

各時間帯1組限定のアポイントメント制で、完成したシグニチャーはカードに清書して渡されます。

さらに、イベント参加日より1か月以内にモンブラン銀座本店にて対象の筆記具を購入した方には、そのシグニチャーを無料で刻印するサービスも用意されています。

カリグラフィーレッスン

基本情報

日時：3月22日(日)13:00〜14:00 / 16:00〜17:00

万年筆の基本的な使い方からアルファベットや定番フレーズを美しく書くコツまでを学べる、少人数制のカリグラフィーレッスンです。

万年筆は貸出しとなり、初心者の方でも気軽に参加できます。

カリグラファー 島野 真希さん

5歳から筆を持ちます。

大学を卒業後、ブライダル業界でウェディングプランナーとして在籍しながら筆を持つ仕事にも携わり、カリグラフィーと出会います。

結婚・出産を機にアーティストとして独立。

日本(東洋)と西洋の書道の融合を独自の解釈で表現しアートに昇華。

ラグジュアリーブランドの筆耕やコラボ商品の販売、教材の監修まで幅広く手がけています。

著書に『モダンカリグラフィー』(BNN)、『筆ペンではじめるモダンカリグラフィー』(世界文化社)他があります。

モンブラン ハウス

モンブランは、Inspire Writing のメッセージを広めるために、2022年にハンブルクにモンブラン ハウスをオープンしました。

「書く力」を発見・再発見していただくために、世界中からのご来訪者を歓迎しています。

ご予約・お問い合わせ

予約： https://www.discoverasr.com/ja/japan/montblanc-oakwood-inspire-writing-high-tea

お問い合わせ：オークウッドプレミア東京

Tel：03-6631-6800

思考や感性に静かに向き合う時間を提供する、モンブランとオークウッドプレミア東京のコラボレーションハイティー。

モンブラン＆オークウッドプレミア東京「インスパイア・ライティング ハイティー：トワイライトクラリティ」の紹介でした。

