業務効率化に貢献！ユーシーカード「UCコーポレートカード」

みずほフィナンシャルグループの一員であるユーシーカードが、日立製作所の国内グループ会社約100社の社員向けに、コーポレートカード約10万枚の発行を開始しました。

経費精算業務や管理業務の効率化を支援する「UCコーポレートカード」の紹介です。

UCコーポレートカード

UCコーポレートカードは、企業の経費管理を効率化する法人向けクレジットカードです。

出張費や交際費などの経費支払いをスムーズにし、経費精算業務の負担を軽減します。

UCコーポレートカードの基本情報

対象：比較的規模の大きな企業用途：役員・社員の出張や接待などの社費決済機能：利用明細管理、経費精算システム連携、公私分離決済

「UCコーポレートカード」は、比較的規模の大きな企業向けに設計されたクレジットカードです。

役員や社員の方々が、出張や接待を始めとした社費決済などの際に利用するものです。

経費精算業務や管理業務の効率化を支援する商品として、企業・組織単位、利用者単位での利用明細管理や経費精算システムとの利用データ連携など、企業の様々なニーズに応える機能を備えています。

また、要望に応じて、社用費(公費)と私用費(私費)を区別して決済できる「公私分離決済機能」を備えることも可能です。

今回の発行は、ユーシーカードがこれまで培ってきた法人向けサービスの実績と信頼性を基盤として、日立グループとの連携により実現した大規模なコーポレートカード発行事例となります。

コーポレートカードの他にUC ETCカードおよび送迎用タクシーチケットも発行しており、日立グループの業務効率化ニーズなどに着実に貢献します。

特徴・機能

UCコーポレートカードの主な特徴と機能

カスタマイズ可能なカードデザインシステム連携による業務合理化多様な支払いに対応（公私分離決済機能）

カスタマイズ可能なカードデザイン

カードデザインは企業のブランドイメージに合わせてカスタマイズ可能です。

UCコーポレートカードは、カード中央、斜めに光のラインを配置することで未来に向けた上昇感を表現し、様々なビジネスシーンでスマートに利用できるデザインです。

要望に応じてデザインをカスタマイズすることも可能です。

システム連携で業務合理化に貢献

経費精算システムとの連携で、経費処理を自動化し、業務効率を向上させます。

UCコーポレートカードは、各種「経費精算システム」との連携対応が可能です。

今回、日立グループ向けのカード導入においては、グループ全体で採用している経費精算システムへのカード利用データ連携が必須であり、ユーシーカードは、これまで培ってきた各種ベンダーとの接続実績を活かし、日立グループに特化した業務フローの構築を実現しました。

カード利用データを自動で取り込むことで、作業工数の削減と手入力による金額相違などの人為的なミスを防止し、経費精算業務の精度と効率を高めています。

さらに、UC ETCカードにおいては、利用金額とともに車両情報やインターチェンジ情報等の明細を還元することも可能です。

日立グループが採用するWeb車両情報管理サービスへETCカードの利用データを連携しています。

これにより、車両情報とETCカードの利用情報を紐づけた一元管理が可能となり、車両ごとの利用状況の把握や経費精算の効率化が図られ、車両管理業務の飛躍的な合理化に貢献します。

多様なお支払いに対応可能（公私分離決済機能）

一枚のカードで社用費と私用費を区別して決済できるため、経費処理がスムーズになります。

UCコーポレートカードは、出張や交際費等の社費決済向けに導入し、利用代金は企業・社員のどちらかから支払いいただくものが一般的です。

しかし、やむを得ず、支払先の都合で社用費(公費)と私用費(私費)の明細の分離が困難な場合があります。

この課題に対応するために、今回の日立グループ向けカードにおいては、一枚のカードで社用費(公費)と私用費(私費)を区別して決済できる「公私分離決済機能」を搭載しています。

利用明細は企業の承認ルートを経て仕訳され、公費は企業へ、私費は社員個人へそれぞれ請求されます。

これにより、社員が誤って私費利用してしまった際も、スムーズな請求が可能です。

カードラインナップ

UCコーポレートカードには、ゴールドと一般の2種類のカードがあります。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

UCコーポレートカード(ゴールド)

ゴールドカードは、充実した付帯保険と空港ラウンジサービスが利用可能です。

UCコーポレートカード(ゴールド)の基本情報

国際ブランド：Mastercard企業年会費：1社あたり33,000円(税込)付帯保険：海外・国内旅行傷害保険、ショッピング補償保険

カード名称UCコーポレートカード(ゴールド)国際ブランドMastercard利用可能枠要望・利用内容に応じて決定企業年会費1社あたり33,000円(税込)締日・支払日原則毎月10日締めの翌月5日の引き落とし (休日の場合は翌営業日)※企業・組織決済を選択すると末日締めや振込も可能決済方法企業・組織ごとに引落しまたは振込※個人口座からの引落しも選択可能保険海外旅行傷害保険(自動付帯)国内旅行傷害保険(利用付帯)ショッピング補償保険(年間300万円まで)

UCコーポレートカード(一般)

一般カードは、必要最低限の機能を備えたシンプルなカードです。

UCコーポレートカード(一般)の基本情報

国際ブランド：Mastercard企業年会費：1社あたり33,000円(税込)付帯保険：なし

カード名称UCコーポレートカード(一般)国際ブランドMastercard利用可能枠要望・利用内容に応じて決定企業年会費1社あたり33,000円(税込)締日・支払日原則毎月10日締めの翌月5日の引き落とし (休日の場合は翌営業日)※企業・組織決済を選択すると末日締めや振込も可能決済方法企業・組織ごとに引落しまたは振込※個人口座からの引落しも選択可能保険付帯保険無し

経費処理の効率化とガバナンス強化

経費処理を効率化し、企業のガバナンス強化にも貢献します。

「UCコーポレートカード」は経理業務の効率化や、予算管理の明確化はもちろん、海外出張や、取引先との接待等にも幅広く利用できます。

カード決済可能な範囲の仮払金の廃止や、社員の立替払いが不要になるなど、経費処理の効率化が図れます。

また、利用内容（利用日・利用先・金額）を明細書にて確認可能で、経費の支払に第三者（UC）が介在することにより、適正な経費処理が行われ、ガバナンス強化にもつながります。

便利な付帯サービス

UCコーポレートカードには、様々な付帯サービスがあります。

ビジネスシーンをサポートする便利なサービスをご紹介します。

ゴールドカード限定サービス

ゴールドカード会員限定の特別なサービスです。

充実の海外・国内旅行傷害保険

旅行中の事故やケガに備えることができます。

傷害による死亡・後遺障害最高5,000万円の「海外旅行傷害保険」が自動付帯されます。

また、国内旅行中のケガなどの傷害について補償する国内旅行傷害保険も利用付帯で提供されます。

年間300万円のショッピング補償保険

購入した商品の破損や盗難による損害を補償します。

国内・海外を問わず、ゴールドカードで購入した商品の破損などによる損害を、購入日より90日間補償します。

※1回の事故で1個または1組につき損害額から1万円（自己負担額）を差し引いた金額が支払われます。

※紛失などは対象外となります。

空港ラウンジ

国内外の提携空港ラウンジを無料で利用できます。

ユーシーカードが提携する国内外の空港ラウンジを無料で利用できます。

その他ご利用いただけるサービス

その他の便利なサービスをご紹介します。

UCパーチェシングカードプラスチックカード不発行型で事業決済と経費決済の両方に利用可能です。アットユーネットコーポレートカードを登録することで、3Dセキュアの登録や利用履歴の照会ができます。UCコーポレート請求・明細書ダウンロードサービス毎月の請求書・利用内容明細書をPDFやCSVファイルにてダウンロードできるサービスです。2023年10月以降にインボイス対象売上が発生した場合、適格請求書（PDF）のダウンロードが可能になります。JALオンラインサービス／ANA BizJAL・ANAが提供する法人向けの出張手配サービスで、インターネット上で24時間365日、国内航空券が手配できます。請求書カード払いbyGMO受け取った請求書をカードで決済できるサービスです。支払期限の延長が可能になります。本人認証サービス（3Dセキュア）ネットショッピングなどで、クレジットカード情報に加え、ワンタイムパスワードを入力することで本人認証を行うサービスです。Mastercard® ビジネス・アシスト書類等の海外発送に関する優待、会議・イベントなどの開催に関するサポートなど、最先端のビジネスソリューションを提供します。Visa Business Offerホテルの宿泊やオフィス用品購入、ハイヤーや通信サービスなど、ビジネスに欠かせない各種サービスが優待特典で利用できます。UC ETCカードコーポレートカード1枚につき99枚まで無料で発行が可能です。オプションでETC走行明細データを還元します。UCタクシーチケット降車時にチケットに名前や金額などを記入し、乗務員へ渡すだけの手軽なタクシーチケットを購入できます。UCギフトカード百貨店、スーパー、ショッピングセンター、ホテルなど全国のUCギフトカード取扱店で幅広く利用できます。

日立グループへの大規模発行を実現した、業務効率化に貢献する一枚です。

ユーシーカード「UCコーポレートカード」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 業務効率化に貢献！ユーシーカード「UCコーポレートカード」 appeared first on Dtimes.