周囲の目線と音をほどよく区切る！リブグラフィ「吸音デスクトップパネル サイドタイプ」

工業用の防振ゴムや吸音材などで培った技術を活かし、デザインを加えたインテリア製品を展開するリブグラフィ。

そんなリブグラフィから、フリーアドレスオフィスやコワーキングスペースなどにあるカウンター席・大型のテーブルに設置し、隣席との視界をほどよく区切り集中しやすい環境をつくる新製品「吸音デスクトップパネル サイドタイプ」が登場。

2026年2月4日(水)より販売が開始されます。

リブグラフィ「吸音デスクトップパネル サイドタイプ」

価格：14,850円(税込)

発売日：2026年2月4日(水)

販売場所：リブグラフィ公式オンラインショップ

近年、フリーアドレスやオープンなオフィス空間が主流となる中で、「周囲の話し声が気になる」「WEB会議の声が隣に筒抜けになる」といった音の課題が増加しています。

リブグラフィではこれまでも、工業用・プロユースの吸音技術を活かしたインテリア製品を展開。

今回、フリーアドレスオフィスやコワーキングスペースのカウンター席で特に隣席からの音や視線の干渉を防ぎたいというニーズに応え、デスクの側面に特化した「吸音デスクトップパネル サイドタイプ」が新たに発売されます。

吸音デスクトップパネルを設置することで、左右で反響していた音を吸音し、周囲へ広がる音を抑制。

さらに、空間内に残る不要な残響音にも働きかけ、よりやわらかな音環境を実現します。

適度な仕切りで集中をサポート

周囲の視線をゆるやかに区切ることでパーソナルスペースを確保。

サイドパネル型のため、最小限のスペースで集中しやすい環境を作ることができます。

設置簡単

設置は、デスクに挟んでネジを回すだけ。

滑り止め付でしっかりと固定することができます。

軽量な素材なので誰でも簡単に持ち運びが可能で、オフィスのレイアウト変更などにもフレキシブルに対応します。

洗練されたデザイン

シンプルな形状は他のインテリアの美観を損なわず、オフィスはもちろんラウンジのような上質な空間とも調和します。

企業の来客動線や共用スペースにも取り入れやすいデザインです。

また、シンプルな中でも曲線やメランジフェルトの表情に遊びがあり、ミニマルで洗練されたデザインが魅力です。

オフィスやコワーキングスペースの音や視線の問題を解決し、集中できるパーソナルスペースを手軽に作れる便利なアイテムです。

リブグラフィ「吸音デスクトップパネル サイドタイプ」の紹介でした。

