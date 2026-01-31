元AKB48河西智美、姉妹で会社設立「新たな一歩を踏み出します」 姉・愛美の第2子出産も報告
元AKB48でタレントの河西智美が30日、自身のXを更新し、元歌手の姉・愛美（河西里音）とともに会社を設立したことを報告した。
【写真】姉妹2ショット公開…元歌手の姉と会社設立すると報告した元AKB48河西智美
「姉妹二人で会社を設立しました」と報告。「河西智美は代表取締役CEO、姉・愛美（元：河西里音）は副社長として新たな一歩を踏み出します」とつづり、明暗のコントラストが対象的な衣装の姉と仲むつまじい2ショットをアップした。
「会社名は株式会社 To Charlotte（TM）」「テーマはFemness（TM）（Feminine & Wellness）
女性の美と健康に向き合うこと」と説明。「姉妹で、未来を描いていきます」と意気込みを示した。
続けて、「そしてもうひとつ、大切なご報告」とし「姉・愛美が第二子を授かりました」と報告した。
