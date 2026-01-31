不調のチームを立て直すのは監督自らだ。「大和証券Mリーグ2025-26」1月30日の第2試合は、KONAMI麻雀格闘倶楽部から滝沢和典（連盟）が登板。志願の連投で見事ライバルに競り勝った。

【映像】滝沢のアガリに飛び跳ねて歓喜するKONAMI女性選手

滝沢と共にKADOKAWAサクラナイツの堀慎吾（連盟）も連闘となったこの試合は、東家から堀、U-NEXT Pirates・ 仲林圭（協会）、滝沢、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）の並びでスタート。東2局、仲林が先制リーチで仕掛け、12000点の大きな加点に成功した。

東3局2本場、滝沢、茅森にテンパイが入る中、堀は満貫以上が見える絶好のリーチで仕掛ける。しかし滝沢が堀の待ち牌を吸収すると、直後に堀が四万のラス牌を引いて12000点（＋600点、供託2000点）を滝沢に放銃。さらに東3局3本場で堀は先制リーチで仕掛けると、滝沢が追っかけリーチ。残り2巡で堀が七筒を掴み、滝沢が18000点（＋900点、供託1000点）をロンアガリ。

しかし東3局5本場では仲林がリーチ・一発・ツモ・七対子・赤1の12000点（＋1500点、供託1000点）を決めてあっさり滝沢を追い抜く。東4局では親の茅森がリーチ・ツモ・赤1・ドラ1の12000点（供託1000点）を加点。この時点で堀はー2万2400点と大きな負債を抱えた。

大きく戦況が変わったのが南3局。滝沢が5枚山の五万・八万でリーチすると、八万をツモりリーチ・ツモ・タンヤオ・ピンフ・裏2の親跳満・18000点の特大加点に成功し、仲林を逆転。最後に堀がアガリを決めて、18局のロングゲームを滝沢が制した。

志願した連闘での6万点台大トップ。チームとしては14戦振りのトップとなった。インタビューに応じた滝沢は「1月は本当に良くなかったのでホッとしました」と選手兼監督らしい一言。

1試合目、滝沢は2着。この日に大きくポイントを伸ばし、個人スコアは200ポイントを超えた。1月は不調だったとは言え、チームのセミファイナル進出への視界は開けている。最後に滝沢は「残り30（試合）くらいですが、1月は本当に良くなかったですけど、何とか形になったということで、残りも変わらず、1試合1試合丁寧に打っていくので引き続き、応援よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）6万1300点/＋81.3

2着 U-NEXT Pirates・ 仲林圭（協会）4万400点/＋20.4

3着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）1万2600点/▲27.4

4着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）−1万4300点/▲74.3

【1月30日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1090.8（88/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋368.8（90/120）

3位 BEAST X ＋310.2（90/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋184.9（90/120）

5位 TEAM雷電 ＋94.1（90/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲40.2（90/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲239.6（88/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲469.5（88/120）

9位 EARTH JETS ▲559.5（90/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲740.0（92/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

