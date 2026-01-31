5万円のために“路上で土下座”…変わり果てた姿の“親友”に対して、20代男性が取った苦渋の対応――週末ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年7月23日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
長年にわたって仲良くしていた友人同士であろうが、あっけなく縁が切れてしまう時には切れてしまうものである。
小学生からの幼馴染みと絶縁したばかりだという近藤正樹さん（仮名・20代）に、その顛末を聞いた。
◆「ギャンブルを覚えた」のが運命の分かれ道に？
「Bとは、北関東にある実家が隣同士で、小学校から高校まで、ずっと同じ学校に通っていました。さすがに大学からは別々の道となりましたが、就職のタイミングで揃って上京。社会人になってからも仲良くしていたんです。
自分もBも恋人はおらず、休日にはよく遊んでいました。なにせガキの頃からお互いを知っていますから、なんでも率直に話せる大親友でした。
ただ一点、Bは大学生の間にギャンブルを覚えてしまってたんです。といっても、単なる大学デビューあるあるだと考え、なにも気にしなかった。今思えば、そこが運命の分岐点だったのかもしれませんね」
◆給料の大半をギャンブルに使うように……
たしかに、親友であったとて、法や倫理に触れない範囲内であれば、お金の遣い方に口を出すのは野暮であろう。
「はじめは競馬やパチンコなどのオーソドックスなギャンブルを楽しんでいました。自分はハマることはなかったのですが、Bに誘われて競馬場に行って馬券を買うことは何度かありましたね。
でも、お金は減るばかりだし、そもそもおもしろいと思えなくって（笑）。それでギャンブル関連の遊びには、誘われても断るようになっていきました。
そうこうしていると、Bは会社の先輩とよく遊ぶようになったんです。ギャンブル仲間として打ち解けたようでした。問題は、その先輩のギャンブル好きが筋金入りだったこと。カジノのためだけに海外へ行くようなタイプだったみたいです。
すっかり影響されたBは、いつしか給料の大半をギャンブルに使うようになり、僕が連絡しても無視をするようになってしまいました。けれど僕も僕で、その頃には仲の良い会社の同僚ができており、あまり気に留めなかったんです」
◆久しぶりに連絡が。どうも様子がおかしい？
ライフステージの変化によって、親しい人は移り変わっていく。悲しいかな、それでも現実なんてそんなものであろう。
事態が動いたのは、音信不通になってから1年後のこと。近藤さんの連絡を無視し続けていたBさんから、急に「久しぶりに会いたい」と連絡があったのだとか。
「Bとは1年どころか、1カ月遊ばないことすらそれまでは一度もなかったんです。なので、久しぶりに会うことに変な感じはしつつも、うれしさのほうが大きくて。でも、いざ落ち合ったBは少し痩せていて、元気がないように見えました。まずは近況報告をしあってから、その後は今まで通りにカラオケしたりゲームをしたりできたらと僕は思っていたのですが……。
Bは待ち合わせたカフェをすぐにでも出たいような、落ち着かない素振りを見せていました。理由を聞くと、一緒に行きたいところがあるというのです。一体どんなところなんだと聞いても、なしのつぶて。着いてから説明するの一本槍で、まったく詳細は明かしてくれませんでした。それでも大親友のBの頼みですから、ひとまずは着いていくことにしたんです」
◆歌舞伎町の雑居ビルの前で立ち止まり……
聞いている第三者としては怪しさしか感じない展開であるが、「信頼の親友」バイアスが大きいのは、考えようによっては美しきことかもしれない。
