MBS清水麻椰アナ、サイン本お渡し会を開催へ「感謝をお伝えできるのは今回が初めて」 『サタプラ』人気コーナー公式MOOK本販売【コメント＆イベント概要】
MBS・TBS系全国ネットで放送中の『サタプラ』（毎週土曜 前：7：30〜）の人気コーナー「ひたすら試してランキング」をテーマにした公式MOOK『ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト』が発売されるのに伴い、2月28日に大阪・ちゃやまちプラザステージ（毎日放送本社ビル 1階）で同コーナーを担当するMBSの清水麻椰アナウンサーによるサイン本お渡し会を開催する。
【画像】清水麻椰アナが大きく登場！公式MOOKの表紙
「ひたすら試してランキング」は、清水アナが、『サタプラ』独自の方法で毎回1つのテーマに沿った商品を長時間かけて徹底調査するコーナー。2020年7月の開始以来260回を超える放送を重ねてきた中で、清水アナ自身が感じた、特に素晴らしかった商品を厳選して「ベスト・オブ・ベスト」を掲載。コーナーに登場したプロの料理人が選ぶ逸品や、ロケ現場を密着取材、大変だった調査ベスト10のほか、手みやげ&プチギフトにおすすめの逸品など、読み物企画も充実している。
■清水麻椰アナウンサーコメント
5年半続けてきたこのコーナーですが、視聴者の皆さんへ直接感謝をお伝えできるのは今回が初めてです。当日、皆さんにお会いできることを心より楽しみにしています。
■サイン本お渡し会開催概要
開催日時：2026年2月28日(土）第1部 午前10時30分／第2部 午後12時30分
会場：ちゃやまちプラザステージ（毎日放送本社ビル1階）
定員：各回120人まで
参加費：書籍付1320円（税込）
お渡し会参加券発売日：2026年1月31日（土）午前10時〜
参加方法：チケットぴあにて事前に参加券を購入＆発券の上来場
