「急いでるんだよ！」空港で列に割り込み、係員の注意に反抗した外国人観光客の末路――週末ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年8月8日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
インバウンド需要に沸く日本。しかし今、各所では外国人観光客による“マナー違反”が問題となっている。とくに公共交通機関においてはトラブルが絶えない。
◆「ここは私たちの席だと思います」を無視
昨夏、山上諒平さん（仮名）は祖母を訪ねるため広島行きの新幹線に乗った。帰宅ラッシュの時間帯だったが、山上さんは指定席を確保していたため安心していたという。
しかし座席に到着すると、思いがけない光景が目に入ってきた。
「通路に若い女性とその母親らしき2人が立ち尽くしていました。どうやら彼女たちの指定席に中華系の外国人観光客が座っていたようです。男性はキャップを深くかぶり、派手なシャツの女性はビール缶を片手に大声で笑っていました」
女性が「すみません、ここは私たちの席だと思います」と丁寧に声をかけたにもかかわらず、男性は笑いながら中国語で何かを言い、理解できないふりをした。
さらに、隣の女性は周囲の空席を指差し、そこに座るよう促している様子だった。
◆流暢な中国語での注意に態度を一変
これを目の当たりにした山上さんの心中は穏やかではなかったが、トラブルを大きくしたくないと考え、車掌を呼びに行こうとした。
「車掌さんを探してくるのでお待ちいただけますか」と声をかけた瞬間、背後から中年男性が立ち上がり、「私が注意しますよ」と一言。
「その男性は流暢な中国語で外国人観光客に話しかけ、強い口調で言いました。突然の中国語での説教に、それまで威勢のよかった2人は態度を一変させ、荷物をまとめ始めたんです」
ちょうどそのタイミングで巡回中の車掌が到着。確認の結果、2人は自由席のチケットしか持っていなかったことが判明した。空席に見えた指定席も次の駅からは埋まる予定だという。2人は目的地まで立つことになった。
だが結局、外国人観光客から謝罪はなく、代わりに車掌が謝罪するという後味の悪い結末となった。
とはいえ、女性たちは無事に指定席に座ることができ、中年男性に深くお辞儀をし、山上さんにも感謝の言葉を述べた。
この出来事を通じて山上さんは考えた。
「こんなに迷惑客が増えているのは、日本人が舐められているからなのか……。わかりませんが、正当な場面では“No”と強く言える日本人でありたいと思いました」
◆外国人観光客が空港で列を無視した挙句に…
旅行会社の添乗員として企業の社員旅行に同行していた川西拓郎さん（仮名）が、ある地方空港で体験した出来事だ。
「その日も通常通りお客様と共にチェックインを済ませ、保安検査場へと向かっていました。小規模な地方空港で乗客数も多くないため、通常は保安検査場にはスムーズに入場できます」
そこに突如として現れたのが、3人の外国人観光客。欧米系の男性2人と女性1人が、何の前触れもなく順番待ちの列を無視して川西さんたちの前に割り込んできたのである。
一緒にいた添乗員は「えっ？」という表情で目を丸くした。
空港の係員がすぐに「Please wait in the line（列にお並びください）」と声をかけたが、男性の1人が「We are in a hurry!（急いでるんだよ！）」と強い口調で返す。
いっきに険悪な空気が漂った。さらに驚くべきことに、その男性は係員の肩に手をかけて押すような仕草をしたという。
「そこから事態は急展開しました。警備員が飛んでくると、外国人観光客の3人は制止され、別室へと連行されていきましたね……」
